Kousek od Brna mají zahrádku jako dlaň. Vešlo se všechno, dokonce i bazén

Zahradu byste našli v obci kousek od Brna u novostavby, jež je součástí malého developerského projektu. „I zahrada je malá. Celý pozemek má jen 500 m2, takže po odečtení plochy domu, garáže a stání před domem zůstalo jen 350 m2. Ale vešlo se na ni úplně všechno,“ popisuje čtenářka Monika.

Největším oříškem prý pro majitele byla poloha zahrady, která je rohová, a tím pádem ji hodně obklopují komunikace. „Aspoň z té jedné nejrušnější jsme tedy dali betonový plot doplněný o dřevěné dílce,“ vysvětluje majitelka, proč se v části zahrady rozhodli pro radikální oddělení od veřejného prostoru. A konstatuje, že s výsledkem jsou moc spokojeni.

Účel byl splněn, vznikl navíc takový příjemně uzavřený soukromý kout u garáže, který zatím patří dětem – vešlo se tam jak pískoviště, tak trampolína a domeček. „Hodně prvků v zahradě jsme věnovali našim třem dětem,“ konstatuje šťastná máme, jejíž děti se mají kde vyřádit. „Na našem velkém pískovišti se vaří ty nejlepší blátivé wafle,“ dodává s rozesmátým smajlíkem, že své z toho mají i dospělí. A do budoucna – prostě jednou, až děti odrostou – v tom místě s manželem plánují saunu. Protože je fajn, mít se na co těšit.

Méně trávníku bývá více, ušetříte na sekání

„Poučeni ze zahrady u prvního domu jsme věděli, že nechceme mít velký trávník a pořád ho jen sekat. Zároveň jsme chtěli splnit sen dětem a mít na zahradě bazén, který se tam vlezl tak tak. Všechno plánování bylo s přesností na 10 cm,“ popisuje paní Monika, že měli hned na počátku jasno, co od zahrady jako rodina očekávají, a co by na ní nemělo chybět. A nebo naopak mělo – velká plocha trávníku na malé zahradě opravdu není potřeba.

Zahradu si chtěli s manželem navrhnout i zrealizovat sami, a kvalitně, proto se paní Monika vrhla na návrh projektu. „V navrhování zahrady mi byl velkou inspirací ateliér Flera, podle Ferdinandových knih jsem měla jasnou představu, jak chci, aby naše zahrada vypadala. Nakonec jsem si koupila i jejich kurz a doladila poslední detaily. Celkově jsme s naší zahradou celá rodina velmi spokojení a každý si na ni najde svůj koutek.

Můžete se podívat, jak výsledné půdorysné řešení této zahrady ocenil zahradní designér Ferdinand Leffler. Včetně minimalizace trávníkové plochy.

25. listopadu 2023

Nějakých padesát metrů čtverečních trávníku dětem prostě stačí, jinak je celá tato rodinná zahrada protkaná cestičkami, kudy mohou běhat a po cestě i něco zobat. „I když naše zahrada působí spíše okrasně, je v ní i mnoho rybízů, malin, jahod, muchovníků a třešeň. Nejstarší syn už se těší, až její kmen zesílí, aby na ni mohl lézt,“ vysvětluje čtenářka, že i na ovoce pro děti při plánování mysleli. A daří se, děti mají v sezoně co ozobávat, i na koláče zbývá.

Pohled na dětské království v boční části zahrady

A ačkoliv se může zdát, že na zahradu se už nic nevejde, rodina má v hlavě další plány. „U pískoviště jsme nechali náletový javor, který sílí každým rokem, tam chtějí děti ještě tree-house, takže o projekty do budoucna není nouze. Letos chceme udělat hmyzí domeček a budku pro rehka. Sýkorky a vrabci u nás už bydlí – na zimu mají krmítko z kokosových ořechů, nechybí jim ani pítko, které je zároveň krásnou dekorací,“ pochvaluje si majitelka.

Poslední jarní cibuloviny - okrasné česneky

A co její děti na zahradě nejvíc milují? „Nejoblíbenějším dětským prvkem je houpačková konstrukce z dubových trámů, kde má každý svou houpačku. Nejraději se ale houpou všichni dohromady v houpací síti,“ prozrazuje, že u dětí je neoblíbenější poctivá dubová konstrukce od místního truhláře.

I hlava rodiny je se zahradou spokojená. „Manžel je nejvíc nadšený z venkovní kuchyně a ohniště, kde bývá opravdu živo. Oheň děláme často, opékají se klobásy, brambory v popelu a nadchly nás trdelníky na klacku. V kotlíku se zase často vaří polévky, guláš, nebo langoše,“ prozrazuje paní Monika.

Cestička od bazénu k ohništi Oblíbené trdelníky na klacku

A co nejvíc těší ji samotnou? „Mně dělají radost všechny trvalkové záhony, na kterých něco kvete od března až do listopadu. Vysadila jsem přes 500 trvalek a tisíc cibulovin. Práce na zahradě je můj relax a ztrácím v ní pojem o čase. Ráda každý den kontroluji, jak se zahrada mění, co kde raší a pozoruji bzukot všeho hmyzu, který květy přitahují,“ popisuje, jak spojuje příjemné s užitečným.