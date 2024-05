Stoletou ptačí zahradu ve Zlíně zdobí zakrslé slepičky a chrání kachní komando

„Vztah ke krásám přírody jsem v sobě měla už jako malá, a to pravé zahradničení se ve mně probudilo tehdy, když jsem v lese uviděla krásný pařez ve tvaru hvězdy a hned jsem si ho představila v zahradě. Přivezli jsme ho domů, a tak začalo vznikat první zákoutí,“ vzpomíná čtenářka, co ji k péči o zahradu – kterou přihlásila do soutěže Nejkrásnější zahrada – přitáhlo.

Tehdy se ještě o zahradu v rámci možností starala maminka, lásku k rostlinám paní Jana bezpochyby zdědila po ní. „Zahradu buduji tak, aby byla co nejvíce přírodní, nic moderního. Ale přesto upravená a plná barev a vůní,“ popisuje čtenářka, že se snaží na zahradu přilákat co nejvíc druhů ptáků a dalších živočichů, protože ptačí zpěv a život v zahradě je to nejhezčí.

Zahrada je svažitá, upravená do teras. „Spodní část zahrady je ta nejkrásnější. Nachází se v ní různá zákoutí, uličky, na každém kousku je co objevovat. Zahrada je tvořena tak, aby byla něčím zajímavá v každém ročním období. Obzvlášť v jarních měsících je krásný azalkový záhon, hraje všemi barvami,“ popisuje nadšeně paní Jana.

Proti škůdcům, hlavně proti slimákům, si do zahrady pragmaticky nasadila kachní komando, jak říká tříčlenné skupině svých indických běžců. Jmenovitě jsou to Kája, Broňa a Soňa, kteří mají k dispozici i vlastní bazének s vodou, byť jde o napuštěné plastové pískoviště, jako správné kachny ho umí ocenit.

I vinaři mají vyzkoušeno, že indický běžec je skvělý ochránce úrody.

28. května 2016

A jakkoli zahrada na první pohled vypadá „pouze“ plná květin, i pěstování zeleniny a ovoce je tu na pořadu dne. „Někomu se může zdát naše květinová zahrada neužitečná, a právě proto v zahradě má své místo i skleník, který stavěl ještě můj tatínek. V něm se dá krásně vypěstovat něco zdravého na zub,“ ubezpečuje čtenářka, že neběhá jen kolem květin.

Koneckonců, v dalším patře zahrady si vytvořila místo, které je vyloženě věnováno pěstování zeleniny a jahod v nádobách. „A odtud se dostaneme do třetího patra, kde vesele pobíhá mých 32 opeřených miláčků, zakrslých slepiček. Jejich chovu se věnuji víc jak deset let,“ popisuje s nadšením.

Pohled od vchodu domu směrem do druhého a třetího patra zahrady. Třetí patro mají slepičky. Skleník postavil ještě tatínek, zelenina se v něm pěstuje stále.

Bydlení i výběh mají slepičky luxusně prostorné. „Kurník jsem koupila jako zahradní domek. Je vlastně hotový, jen se seskládal, natřel a doupravil, aby holkám vyhovoval. Kačky mají něco podobného, pouze v malém provedení,“ popisuje paní Jana, jak přišly slepičky ke svému bydlení. A dodává: „Spousta lidí se ptá, jestli takové slepičky snášejí vajíčka. Ano, snášejí, takže si během roku vydělají samy na sebe.“

Také máte krásnou zahradu? A můžeme ji vidět? Pochlubte se i vy a zašlete nám snímky a příběh své zahrady. Vybrané příspěvky zařadíme do 1. nebo 2. kola soutěže Nejkrásnější zahrada a můžete si zahrát o skvělé pomocníky či zahradní nábytek. O vítězích rozhodnou čtenáři iDNES.cz.

Zahrada paní Jany je i podle jejích slov tak trochu tajuplná džungle, jak napovídá pohled z okna v bohaté, paní Janou popsané fotogalerii. Našli byste v ní řadu zákoutí i spoustu ovocných stromů a keřů, které poskytují něco na zub rodině i ptačím kamarádům. „Moje zahrada je můj ráj na zemi. Poznala bych ji, i kdyby mi zavázali oči. Protože zpěv ptáků a jemné cinkání zvonkoher je v širokém okolí jedinečné,“ uzavírá čtenářka Jana.