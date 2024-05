Brněnská zahrádka v parku, s pergolou a záhony, o kterou pečují romské děti

„Komunitní zahrada při organizaci DROM, což je romské středisko, byla založena na nevyužívaném pozemku patřícím do parku Eugena Horvátha v roce 2022. Je to v těsném sousedství sídla organizace a zahradu budujeme za zapojení obyvatel sociálně vyloučené lokality a za pomoci dětí a mládeže navštěvujících nízkoprahový Klub, Klubovnu a Doučování,“ vysvětluje vznik i účel malé a mladé zahrady čtenář Pavol, který ji do soutěže Nejkrásnější zahrada přihlásil.

Zahrada se rychle stala nejen zdrojem čerstvé zeleniny a květin, ale také místem pro vzdělávání a rozvoj kompetencí, prostorem pro aktivity na čerstvém vzduchu a práci s cílovou skupinou. „Klubem a klubovnou v komunitní zahradě nám loni prošlo 402 dětí a doučováním 70,“ upřesňuje čtenář, kolika dětem zkusil tento kousek půdy, který má jen cca 79 metrů čtverečních (viz půdorys ve fotogalerii), udělat za loňský rok radost. A vůbec nevadí, že ne všechny se do péče o zahradu aktivně zapojí.

S náročnějšími pracemi, jako je budování záhonů či navážení kompostu a substrátu, tu pomáhají i klienti, kteří si v romském středisku odpracovávají alternativní trest, takzvané obecně prospěšné práce. „V prvním roce existence zahrady byl opraven plot, vybudovaná branka, pergola a postaveny dva vyvýšené záhony, které na podzim posloužily jako kompostéry na listí z parku obklopujícího zahradu,“ vypočítává Pavol, co všechno stihli za první rok.

Už první sklizeň byla hojná. (2023)

Během loňské sezony tak už mohli sklízet své vlastní tulipány, narcisy, rajčata, cukety, bazalku a fazole. „Sklizeň byla samozřejmě svými pěstiteli zpracována a cuketová pizza a buchta byly zajímavým zpestřením kulinářské dílny v nízkoprahovém klubu. Vypěstované dýně našly svoje uplatnění jako dekorace na halloweenské párty a tulipány zase osvěžily prostředí recepce organizace,“ vysvětluje čtenář, co všechno se na této zahradě děti učí.

Na konci loňského roku tu pak ještě společně vybudovali kompostér, aby si do budoucna zajistili pro zahradu dostatek kvalitního, výživného substrátu a rozšířili zahradu o další dva vyvýšené záhony.

Maká se tu a plánů je spousta

Letos už má komunitní zahrada zase o něco upravenější vzhled, a to díky dřevní štěpce, která pokryla cestičky mezi záhony. „A od známých a rodinných příslušníků se nám daří získávat řízky a odkopky trvalek,“ kvituje Pavol, že se tak postupně daří prostředí komunitní zahrady dále vylepšovat a zpestřovat, což přinese další potravu pro opylovače.

Výsev tu začal už minulý měsíc a děti teď už naplno sklízejí vlastní ředkvičky, špenát a chystají se na sklizeň hrášku. K těmto plodinám se během léta přidá nejen mrkev, červená řepa, mangold, cukety, máslové dýně či okurky, ale také slunečnice, kopretiny, slaměnky nebo kokardy.

Nevelký pozemek, jehož využití dává obrovský smysl. Aktuální stav.

Tuto společnou brněnskou zahradu komunita buduje jako přírodní oázu. „Rostliny jsou pěstovány bez použití umělých hnojiv, dodatkové živiny zabezpečuje pouze vlastní kompost a výpěstky jsou sdíleny i navenek, s obyvateli lokality,“ vysvětluje Pavol, že tu hospodaří s ohledem na přírodu. A myslíme tu i na ptáky, pro něž jsou tu v létě k dispozici pítka a v zimě krmítka.

Když si pozorně prohlédnete fotogalerii, na letošních fotkách nepřehlédnete složené dřevo. To není nepořádek, jen složený materiál. „Z toho dřeva budeme dělat dřevěné květináče do parku. Je tam navážka a napřímo tam neroste skoro nic, tak to musíme vysadit do substrátu. Před psy a pošlapáním to v květináči navíc líp ochráníme,“ uzavírá čtenář Pavol. Tak ať se daří.