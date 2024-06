Cihla ctí ráz starého domu a dala citlivě budované moderní zahradě duši

Ačkoliv to tak nevypadá, zahrada mladé rodiny je skutečně malou městskou zahradou u historického domu z roku 1912. „Začali jsme ji tvořit v době covidu a počátky byly těžké, neboť předchozí majitelé se na ní v negativním smyslu doslova vyřádili,“ konstatuje čtenářka Monika, která pečlivě budovaný rodinný poklad do soutěže Nejkrásnější zahrada 2024 přihlásila.

„V prvních chvílích, kam jsme kopli, všude jsme nacházeli zakopaný popel z kotle, odpadky a různé harampádí,“ popisuje těžké začátky. Veškeré sázení trvalkových záhonu a keřů, či stromů totiž znamenalo vše kompletně překopat a zušlechtit zeminu. Ale výsledek za to nakonec jednoznačně stojí – postupnou proměnu zahrady si můžete prohlédnout na fotografiích.

Návrh zahrady pochází z „pera“ obou manželů, inspiraci si berou ze zahradního kurzu Žijte ve své zahradě. „A musím říct, že my v té zahradě opravdu žijeme. Miluji, jak celá zahrada bzučí, jak je rozmanitá v průběhu roku. Miluji se jen tak procházet mezi záhony se zeleninou a sledovat, co nového zase přirostlo,“ popisuje současný stav šťastná budovatelka rodinného ráje.

Kdo prý jejich malou zahradu miluje úplně nejvíc, je malý syn. „Každý centimetr čtvereční z její čtyřistametrové plochy pro něj skýtá řadu dobrodružství – ať už to je sledování včelek a čmeláků, různé hrátky s vodou díky několika pítkům, sledování koupajících se ptáků či vylézajících obřích šneků po dešti,“ popisuje spokojená maminka.

Vlevo zahrada v době, kdy se s její proměnou začínalo, výsadbou tří břízek (v dubnu 2021). Vpravo zahrada v aktuální podobě, tedy v červnu 2024.

K přírodě i celé zahradě přistupují s manželem s pokorou, proto při budování ani údržbě nepoužívali a nepoužívají chemické přípravky. „A je až úsměvné, jak si sama příroda pomůže, pokud jí člověk k tomu dá prostor a příležitost. Každopádně vnímáme, nakolik je naše zahrada živým organismem, který se neustále vyvíjí,“ je si vědoma paní Monika.

Každý kdo k nim přijde, se cítí, jako by přišel do oázy. Alespoň to návštěvy říkají. „I když prostoru není mnoho, dá se využít na 100 %. Stále je co měnit, vylepšovat, dostavovat, dobudovávat. Ale nejdůležitější je, mít z toho radost. A to se nám rozhodně daří. Posuďte prosím sami,“ uzavírá čtenářka.

Podobný ráz měla městská zahrada u jednoho z Baťových domků ve Zlíně, kterou ateliér Flera proměnil v rámci pořadu Ferdinandovy zahrady.