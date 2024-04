Vyfoťte svou zahradu a sdílejte její příběh. Rozdáme pomocníky za sto tisíc

Mít možnost opečovávat svůj vlastní kousek země nebo něco pěstovat alespoň na terase, dvorku či balkonu, to by si přál asi každý. Ať už patříte k těm šťastlivcům, kteří mají okrasnou zahradu, nebo inklinujete spíš k té užitkové, pochlubte se v soutěži Nejkrásnější zahrada 2024, jak vám to jde. Vyhrát lze pomocníky značky Fieldmann.