Nový trailer na české Kingdom Come 2 je vrcholem Summer Game Show. Zatím

Pandemie covidu zasadila výstavě E3 smrtící ránu, ze které se už nevzpamatovala. Vydavatelství se jednoduše naučila, že online vysílané prezentace jsou podobně efektivní a přitom daleko levnější, než si na týden pronajmout největší výstavní halu v Los Angeles.

Uvolněného prostoru se snaží využít slavný influencer a pořadatel „herních Oscarů“ Geoff Keighley a v uvolněném období nabízí vlastní akci Summer Game Fest. Letos nás čeká již pátý ročník, a i když moderátor dopředu výrazně tlumil očekávání diváků, určitě se dočkáme nějakých zajímavých oznámení. Když nic jiného, tak nový trailer přislíbili čeští Warhorse, jejichž marketing Kingdom Come 2, které by mělo vyjít ještě do konce letošního roku (viz náš článek), začíná pořádně nabírat na obrátkách.

Show Geoffa Keighleyho jsou překvapivá asi jako sexuální život 40 let sezdaného páru konzervativních katolíků. Summer Game Fest 2024

Prezentace začala v 23:00 a vzhledem k tomu, že se Geoffův přehnaně exaltovaný projev už pořádně okoukal, nemáte žádný zásadní důvod, abyste ho museli sledovat živě. Výběr toho nejdůležitějšího vám totiž přineseme na následujících řádcích.

A jdeme na to… po krátké ódě na nezávislé vývojáře začínáme další hrou ze světa Lega. Tentokrát ze světa playstationové (donedávna) exkluzivity Horizon. Na kooperaci zaměřená skákačka Lego Horizon Adventures sice evidentně nebude dělat nic jiného než bezpočet předchozích her ale to ani nikdo nečekal. Navíc rovnou vyjde i na PC a Nintendo Switch.

No More Room in Hell 2 bude pokračování kooperativní survival akce. Do světa Harryho Pottera se po mimořádně úspěšně akční adventuře Hogwarts Legacy vrátíme už 3. srpna v Harry Potter: Quidditch Champions. multiplayerovém zpracování kouzelnického famfrpálu. Grafika sice nic moc, ale síla licence je dodnes obrovská, takže bychom se nedivili, kdyby z toho byl nakonec hit.

Multiplayerová akce Cuffbust vypadá tak trochu jako 3D Among US z vězení. Dělá na ní jediný vývojář, což je sice obdivuhodné, ale nevypadá to jako hra, která by měla být prezentována na akci podobného formátu. Alespoň ne tak brzo. Každopádně vyjde až příští rok.

Star Wars: Outlaws od Ubisoftu budou jedním z největších trháků letošního roku, ale už jsme toho o nich napsali dost a v blízké budoucnosti ještě napíšeme, na pondělí se totiž plánuje bližší prezentace. Ale pojďme raději k prvnímu opravdu významnému odhalení dnešního večera, kterým je další díl legendární série Civilization. Trailer toho sice moc neukázal a vydání je naplánované až na příští rok, ale stejně je skvělou zprávou mít to konečně oficiálně.

O Black Myth: Wukong jsme poprvé psali už v roce 2020, až nyní jsme se dozvěděli datum vydání. Dosud nejambicióznější čínská hra vyjde 20. srpna a minimálně co se grafiky týče, bude to opravdu událost.

Trailery se na nás hrnou ve zběsilém tempu, ale vrátíme se k nim až později. Teď jsme totiž dostali to, na co čeští fanoušci čekají nejvíce – nový trailer na Kingdom Come: Deliverance 2. Mohli jsme v něm vidět spoustu nových záběrů ze hry, mezi nimiž dokonce nechyběla ani sexuální scéna, bohužel ale ne konkrétní datum vydání. Stále ale platí, že se počítá s letošním rokem.

Průběžně aktualizujeme.