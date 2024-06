Balkon na brněnském sídlišti Vinohrady proměnil v krásně plodící vinici

Je to trošku punk, ale přinesl sladké hrozny. I na burčák. „Bydlím na sídlišti Vinohrady v přízemním bytě, a tak mě napadlo pod balkonem zasadit pár hlav vína,“ vysvětluje čtenář Rosťa, nakolik spontánní bylo zrození maličké vinice mezi brněnskými paneláky. „Nikoho jsem se neptal, mohli by mi to zakázat,“ upřímně dodává pro úplnost.