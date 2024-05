Daňová kouzla jsou pryč, firmy si to už nedovolí. Expertka o zákulisí českých daní

Těší daňové experty natolik rozsáhlé změny, jako je vládní konsolidační balík?

Jako daňoví poradci se z toho těšíme, protože je to pro nás nová práce. Je pravda, že i když má jít o zjednodušení systému, tak je té práce paradoxně hodně, protože každá změna je komplikace. Daňových expertů je ale spousta i v samotných firmách. Ti se už těší méně, protože na nich leží zavádění novinek do praxe.

Když se blíží daňová smršť, přizve ministerstvo nebo vláda k jednání odborníky na daně?

Každý zákon může připomínkovat Komora daňových poradců. Ta upozorňuje na to, co by mohlo dělat problémy ve výkladu. V praxi se ale některé novely bohužel chystají na poslední chvíli, takže na připomínky nemusí být moc prostor. Parametrické změny, jako je například výše sazby, neřešíme. K tomu nás nikdo ani nezve. Řešíme technické záležitosti, jak se mají ty zákony napsat.