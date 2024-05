Pasti na dědice. Na co si dát pozor, když vám odkážou investice

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Na investice Češi slyší. Loni už měli v investičních fondech celkem 1,39 bilionu korun, ukázala data Asociace pro kapitálový trh ČR. Leckdy sahají i po kryptu. Za první letošní čtvrtletí se v Česku zobchodovaly kryptoměny za 1,1 miliardy korun. Ale málokdo už myslí na to, co se s jeho investovaným majetkem stane v případě smrti. Redakce MF DNES proto shrnula to hlavní, na co si ohledně dědění investic dát pozor.