Zelení navrhují soupis majetku a daň z bohatství. Vtip, reagují ekonomové

Strana zelených přišla před volbami do Evropského parlamentu s návrhem, jak alespoň částečně vylepšit dlouhodobě deficitní český státní rozpočet. Její vedení navrhuje, aby se v Česku zavedla nová daň ze superbohatství. Propočty stranické studie ukazují, že by každý rok přinesla 58 miliard korun a dotkla by se 4,2 tisíce lidí. Ekonomové ale návrh považují za žert.