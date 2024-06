Neříkejte tomu etnický obchod aneb jak asijské obchody berou Ameriku útokem

V loňském roce Američané koupili půl miliardy balíčků kořeněných korejských instantních nudlí Shin Ramyun. Jejich výrazný červenočerný obal je na pultech obchodů nepřehlédnutelný. Balení je základním kamenem výživy studentů vysokoškolských kolejí, nabídky večerek po celých státech, Walmartů v těch nezapadlejších koutech USA i virálních videí na TikToku.

„Ještě před třiceti lety byly tyto nudle ve Spojených státech téměř neznámé. Žádný obchod s potravinami je neměl na skladě,“ říká Kevin Chang, ředitel marketingu společnosti Nongshim, která nudle vyrábí. Přesněji žádný obchod kromě několika malých korejských obchodů s potravinami, píše portál The New York Times.

Malé, ale naše

V 70. a 80. letech 20. století prudce vzrostla asijská imigrace do Spojených států. Ruku v ruce s ní se postupně rozvíjely obchody s potravinami jako H Mart, indická značka Patel Brothers anebo 99 Ranch Market původně zaměřený na potraviny z Číny a Tchaj-wanu. Všechny měly za úkol uspokojil poptávku po surovinách, na které byli zákazníci zvyklí v zemích, odkud přišli.

Všechny tyto značky byly původně malé obchůdky v předměstských okrajových čtvrtích s velkým počtem asijských přistěhovalců. Nebyly nóbl, ale pro své komunity byly životně důležité.

Dnešní H Mart má obrat 2 miliardy dolarů (46,5 miliard Kč) a řetězec má 96 prodejen po celých USA. Indický Patel Brothers má 52 poboček ve 20 státech, v příštích dvou letech plánuje dalších šest obchodů. Společnost 99 Ranch Market otevřela jen v loňském roce v USA čtyři nové pobočky, tím se její působnost zvýšila na 62 prodejen v 11 amerických státech. Internetový obchod s asijskými potravinami Weee! má momentálně hodnotu 4,1 miliardy dolarů (92 miliard Kč).

Všechna tato čísla svědčí o jedné skutečnosti. Obchody s asijskými potravinami již dávno nejsou specializovanými obchody: Jsou kulturním fenoménem.

Předvoj mainstreamu

Navzdory růstu představují asijsko-američtí prodejci potravin stále méně než jedno procento celkového obchodu s potravinami v USA. Tomu totiž stále dominují maloobchodní řetězce jako Kroger nebo Walmart. „Asijské obchody mají obrovský vliv, protože určují, které výrobky mají tyto velké řetězce na skladě,“ říká Dymfke Kuijpersová, vedoucí partner poradenské společnosti McKinsey specializující se na maloobchod.

Američané si asijské chutě velmi oblíbili. Podle analytické společnosti Circana vzrostl od dubna 2023 do dubna 2024 prodej zboží v asijských/etnických odděleních amerických obchodů s potravinami téměř čtyřnásobně.

„Asijské zboží je je předvoj mainstreamu,“ potvrzuje Errol Schweizer, někdejší viceprezident divize společnosti Whole Foods Market. Dodává, že jejich cesta k tomu, aby se staly široce dostupnými základními potravinami, začala právě v malých asijských obchůdcích.

Z asijských obchodů se i tak pomalu stávají důležití hráči. „Třicet procent našich zákazníků dnes tvoří neasijští obyvatelé,“ říká prezident H Martu Brian Kwon. Proto provedl změny, aby jich přilákal co nejvíce i při expanzi do oblastí s menším počtem asijských obyvatel. Klade větší důraz na ochutnávky v prodejnách, vysvětluje zákazníkům, jak se používají suroviny, a na regály umisťuje nápisy v korejštině i angličtině.

Podobně činí i řetězec 99 Ranch Market. Ten zase zákazníkům ve svých obchodech pouští oznámení v mandarínštině a angličtině a do playlistů prodejny přidal západní hudbu.

Také Swetal Patel, partner společnosti Patel Brothers, uvedl, že jeho obchody rozšířily své publikum. Odhaduje, že 20 až 25 procent současných nakupujících nyní nejsou Asijci. Obchody vypadají podobně jako ty ostatní mainstreamové, mají široké uličky a prosklené výlohy. „Už to není obchod s indickými potravinami, do něhož chodili vaši rodiče,“ říká.

Nejlepší sojová omáčka

I když se mnoho asijských prodejců potravin přizpůsobilo měnící se zákaznické základně, jejich majitelé stále trvají na tom, že komunity, díky nimž začínali, pro ně zůstávají na prvním místě. „Jihoasijci budou vždy prioritou,“ říká Anuja Ranadeová, provozní ředitelka obchodu India Bazaar v Dallasu. Dodává, že se tak děje i přesto, že design prodejny nebo balení výrobků se mohou vyvíjet. „Jde o to, aby se lidé cítili jako doma, když vejdou do mého obchodu.“ Její obchody stále voní kořením a zaměstnanci na sebe mluví různými jihoasijskými dialekty a přejí zákazníkům šťastné Díválí.

Právě tato autenticita je pro mnoho zákazníků, kteří nejsou z Asie, přitažlivá. „Fascinuje mě, že v regálech jsou věci, o kterých nemám ani ponětí, co jsou zač,“ říká Jill Connorsová, ředitelka ekonomického rozvoje města Dubuque v Iowě. Sama začala nakupovat v asijském supermarketu, protože se s manželem stali vegany a chtěli koupit kvalitní tofu za rozumnou cenu.

Trend potvrzuje i provozní manažerka neziskové organizace v Hamdenu Alexine Casanová. „Nakupuji v těchto obchodech, protože to přináší obrovskou rozmanitost potravin i větší radost z nakupování a vaření,“ říká.

Mnoho amerických zákazníků i tak uvádí, že jim stále chybějí původní asijské obchůdky, kam se lidé scházeli popovídat si a kde je majitelé v prvních letech v nové zemi vítali se širokými úsměvy na obličeji. Ale i když se provozovny rozšiřují, mnohé z těchto původních i nadále fungují jako takzvaná třetí místa, prostory pro společenská setkávání. Mary Anne Amperová, filipínská Američanka zabývající se genetikou, říká, že plánuje výlety do H Martu se svými asijskými přáteli záměrně. „Při procházení uličkami a prohlížení potravin si povídáme,“ říká.

Kat Lieuová, autorka kuchařky Moderní asijské pečení v domácnosti ze Seattlu, uvádí, že jí příliv neasijských zákazníků do těchto obchodů nevadí. „V asijském obchodě s potravinami se cítím jako královna,“ říká. „Když vidím mezi regály zmateného bělocha, říkám si, že tu pravděpodobně máme tu nejlepší sojovou omáčku,“ uzavírá podle The New York Times.