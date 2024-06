Fluktuace trápí většinu firem. Češi jdou tam, kde dostanou přidáno, říká průzkum

Loajálnost se v českém prostředí příliš nenosí. Zatímco například v Japonsku je běžné, že absolvent školy nastoupí do zaměstnání, ve kterém jako loajální pracovník zůstane až do penze, v Česku se zaměstnanci nezdráhají měnit práci ani opakovaně. Firmám by se přitom vyplatilo spíš současným pracovníkům přidat než nabírat a školit nováčky.