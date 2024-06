Ekvádor: Kokainovou superdálnici Jižní Ameriky do Evropy lemují smrt a zkáza

Na dveřích nenápadného domu na předměstí Guayaquilu byl nápis „K pronájmu“. Světla uvnitř byla zhasnutá. Tým policistů byl však přesvědčený, že uvnitř na ně číhá skupina ozbrojených členů gangu. Muži byli odhodláni zasáhnout. Když největší ekvádorské město zahalila tma, nastal čas na akci.

Před domem vmžiku zastavilo šest nákladních aut vojenských a policejních jednotek. Ozbrojenci z nich vyskákali a okamžitě začali bušit do předního a bočního vchodu beranidly a otevírat dveře páčidly. Jiní muži komanda se drápali na vnější zeď budovy.

Brzy se jejich tušení potvrdilo. Po chvíli vyskočil z okna ve druhém patře podezřelý a dal se na útěk po vlnité střeše sousední budovy. Když komando vtrhlo do domu, zadrželo další dva lidi.

Takto znepokojivá scéna se odehrála v lednu, jen několik hodin poté, co ekvádorský prezident Daniel Noboa slíbil, že povede neúprosnou válku proti všem, kteří z Ekvádoru chtějí mít drogový stát. Zadržení muži byli údajně členy skupiny Los Águilas (Orlové), jednoho z 22 gangů a skupin organizovaného zločinu. Ty prezident obviňuje, že přinášejí krveprolití do donedávna jedné z nejmírumilovnějších jihoamerických zemí. Informaci přinesl deník The Guardian.

Nová centra násilí

Podobné zátahy jsou podívanou typickou pro mnohé latinskoamerické státy. Tyto scény se v posledních letech odehrávají od mexické Tijuany až po Rio de Janeiro a jsou součást krvavého a do značné míry i neúčinného boje proti nelegálnímu obchodu s drogami. Jsou to však také události úzce spjaté s evropskými městy vzdálenými odtud tisíce kilometrů. Právě v nich totiž roste poptávka po kokainu.

Ekvádor není producentem této drogy. Výroba se téměř výhradně odehrává ve třech dalších jihoamerických zemích: v Kolumbii, Peru a Bolívii. V posledních pěti letech se však ekvádorské rušné tichomořské přístavy staly klíčovým přepravním místem pro kontejnery naplněné kokainem, které odplouvají do USA a Evropy. Ekvádor se tak stal jakousi kokainovou superdálnicí.

Zástupce úřadu OSN pro drogy a kriminalitu Bob Van den Berghe říká, že lidé v Evropě by si měli uvědomit, jakou bolest svými návyky způsobují na druhé straně zeměkoule. „Pokud někdo zkonzumuje gram kokainu, měl by si být vědom toho, že na trhu neskončil jen tak. „Za bílým práčkem se skrývá příběh, který není zrovna hezký. Ve skutečnosti může být i docela krvavý,“ říká Van der Berghe.

Dodává, že z 220 tun kokainu, který loni zabavily úřady v Latinské Americe a Karibiku, směřovalo celých 84 procent do Evropy. Z tohoto množství bylo 37 procent zabaveno právě v Ekvádoru.

Přibližně 45 tun drogy mířilo do přístavu Antverpy, který se v posledních letech stal evropským hlavním městem pašování kokainu. 40,5 tuny putovalo do nizozemského Rotterdamu, 38,5 tuny do německého Hamburku a 34 tun do španělské Valencie. „To jsou čtyři hlavní drogové přístavy,“ upřesňuje Van den Berghe.

Naše zvyky, vaše problémy

Rostoucí spotřeba kokainu v Evropě, kterou belgické úřady označily za „tsunami“, přinesla násilí i do několika evropských přístavních měst, kam tyto nelegální zásilky připlouvají. V přístavu v Antverpách úřady zabavily loni rekordních 116 tun kokainu. Neobešlo se to bez střelby, žhářských a bombových útoků, neboť organizované zločinecké skupiny úpěnlivě bojují o kontrolu nad obchodem.

Přes všechny problémy, které obchod s drogami v Evropě způsobuje, je násilí v ulicích ekvádorského Guayaquilu tisíckrát horší. V posledních letech téměř neuplyne den, aby sběrači mrtvol nevyzvedli z ulic alespoň jedno tělo.

„Dnes čelíme druhé velké celonárodní pandemii, které se říká nejistota,“ říká Luis Chonillo, starosta sousedního přístavního města Durán. Počet vražd v Ekvádoru se mezi lety 2022 a 2023 téměř zdvojnásobil, kvůli více než 8 000 případům stal nejnásilnější zemí Střední a Jižní Ameriky.

V centru ekvádorské bouře

Expertka Mezinárodní krizové skupiny Glaeldys Gonzálezová potvrzuje, že díky své strategické poloze a dlouhodobým obchodním vazbám s Evropou se Guayaquil a okolní provincie ocitly v centru ekvádorské drogové bouře. Nejméně šest zločineckých skupin v posledních letech bojuje o přístup k přístavům v regionu, odkud každoročně do Evropy putují obrovské zásilky banánů a s nimi i velké zásoby kokainu.

Strategická pozice země logicky přitáhla pozornost dvou nejmocnějších mexických kartelů, Sinaloa a Jalisco New Generation, které se spojily s ekvádorskými partnery, jejichž prostřednictvím vedou válku v ulicích měst, jako je Guayaquil.

Podle Gonzálezové není jasné, jak šéfové mexických kartelů reagovali na protidrogový plán ekvádorského prezidenta. V jeho rámci podle vládních údajů policisté již zatkli více než 18 000 lidí a zabavili téměř 5 000 zbraní. „Nevíme, jestli se tyto mexické skupiny budou chtít ještě zapojit do spolupráce se svými ekvádorskými partnery, protože to samozřejmě ovlivňuje jejich podnikání a má to vliv na přepravu, týká se to toku peněz,“ říká.

Krveprolití mezitím pokračuje. Poté, co prezident v lednu vyhlásil devadesátidenní výjimečný stav, eskalovalo násilí a o Velikonocích zahynuly desítky lidí, včetně masakru během volejbalového zápasu v Guayaquilu, který si vyžádal 10 obětí.

„Lidé na Západě by si měli uvědomit, jaké škody jejich konzumace drog způsobuje a jaké škody působí naší zemi,“ uzavírá podle The Guardianu jeden z místních.