Hokejová euforie může zvýšit útraty domácností, vliv na HDP bude mizivý

„Ekonomický dopad samotného pořadatelství turnaje bych nepřeceňoval. Pochopitelně přinese lokální růst tržeb obchodníků v pořadatelských městech, ovšem z pohledu celé ekonomiky se bude jednat o prakticky zanedbatelné objemy, maximálně v řádu jednotek miliard korun,“ uvedl hlavní ekonom Cyrrusu Vít Hradil.

Podobný názor má hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš. „Předpokládáme, že samotný šampionát velkými čísly výrazněji nepohne. Podle odhadu Českého svazu ledního hokeje měl letošní šampionát spustit nákupy zákazníků včetně ubytování a útrat v restauracích v hodnotě okolo dvou miliard korun,“ připomíná.

Vzhledem k velmi úspěšné jízdě českého týmu šampionátem mohou být konečné útraty v pohostinství podle něj i vyšší, je však třeba počítat s tím, že část domácích fanoušků by pravděpodobně utrácela peníze za volnočasové aktivity i jinde a jinak. „A i pokud bychom započítali celé dvě miliardy korun jako dodatečné nové výdaje českých domácností, zvýší celkovou spotřebu domácností v tomto roce jen o 0,05 procenta,“ upozornil Bureš.

Podle odborníků se může výrazněji projevit české vítězství v turnaji. „Česká společnost je na úspěchy hokejové reprezentace skutečně citlivá, což dokládá mimo jiné stále živý odkaz čtvrt století starého Nagana, a tyto tak mají potenciál Čechům zvedat sebevědomí i náladu. Tyto psychologické faktory pak mají dopad i na spotřebitelské chování Čechů,“ uvedl Hradil.

Vítězství hokejistů podle Hradila může dodat impulz k růstu spotřeby domácností. „Tento efekt by mohl potenciálně dosáhnout i desítek miliard korun, a tedy desetin procentního bodu růstu HDP navíc,“ odhadl.

Hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda v této souvislosti připomíná odborné studie, jež dokládají, že triumf na akci typu hokejového šampionátu spouští endorfinovou vlnu, kvůli níž lidé alespoň po nějaký čas vnímají ekonomiku i politiku pozitivněji.

Podle Bureše by vyššímu růstu českého HDP mohly pomoci i navazující sportovní události, tedy fotbalové mistrovství Evropy v Německu a olympijské hry v Paříži, pokud budou znamenat snížení míry úspor domácností a zvýšení spotřeby. „Takový efekt však ve finále bude složité odlišit od celé řady dalších faktorů. My jsme již před mistrovstvím světa počítali pro rok 2024 s velmi slušným růstem reálné spotřeby domácností okolo o 2,5 až tří procent. Rychlejší pokles míry úspor by pak mohl naše odhady ještě vylepšit,“ uvedl.

Z dlouhodobého hlediska se podle Bureše může pozitivně projevit na ekonomických číslech i vyšší návštěvnost Česka, protože zahraniční fanoušci si odnesou z mistrovství dobrou zkušenost se zemí. Letošní statistiky HDP ale tento efekt ještě nezachytí, uzavřel Bureš.