Číňané naletěli ruským podvodníkům. Zaplacené tisíce tun mědi nikdy neviděli

Okradenou stranou je čínská státní společnost Wuchan Zhongda, jejíž obrat loni dosáhl 580 miliard čínských jüanů, což je v přepočtu zhruba 1,8 bilionů korun. V tomto měřítku pro ni ztráta z ruského podvodu nepředstavuje zásadní problém, ukazuje však v jakém stavu se globální obchod se surovinami nachází, píše agentura Bloomberg.

Objednané dva tisíce tun rafinované mědi se měly do Číny dostat už v průběhu května. Podle nejmenovaných informovaných zdrojů ale zaplacená surovina nikdy nepřekročila čínské hranice.

Záznamy lodní společnosti, která měla zásilku pro Číňany přepravovat, ukázaly, že místo kovu obsahovala mnohem levnější žulu. A i ta navíc místo do Číny doputovala do Turecka. Číňané se proto vydali se do Ruska, aby celé věci přišli na kloub. Tam se jim však údajnou huť, s níž kontrakt podepsali, vůbec nepodařilo nalézt, uvedly zdroje Bloombergu.

Čínský státní podnik Wuchan Zhongda celou kauzu oficiálně nekomentoval. Podle odborníků, ale dál poškodí pošramocenou pověst mezinárodního obchodu se surovinami. Obětí podvodů se totiž v posledních letech stala celá řada firem..

Čína je v současnosti jedním z největších odběratelů mědi a Rusko je pro ni důležitým obchodním partnerem. Čínští kupci mimo jiné těží z obrovských slev, které jim ruské podniky zasažené sankcemi nabízejí.

Právě extrémně nízké ceny se ovšem mohou čínským společnostem nakonec hrubě nevyplatit. Jak ukazuje i případ Wuchan Zhongda, mohou totiž naletět podvodníkům, které nezvládnou odhalit včas.

V loňském roce se celkový dovoz rafinované mědi do Číny v průměru pohyboval okolo 300 tisíc tun za měsíc. Čínské podniky měď ze zahraniční potřebovaly hlavně pro stavebnictví a energetiku.

Podle Bloombergu neberou Číňané nepovedený obchod s Ruskem na lehkou váhu a chtějí se více zaměřit na kontroly uzavřených smluv s ruskými obchodními partnery. S ruskou firmou Regional Metallurgical, která má na svědomí poslední podvodnou dodávku mědi, už zjevně žádné další obchody probíhat nebudou, uzavírá agentura.