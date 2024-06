Cristiano Ronaldo už myslí na stáří. Investoval do portugalského porcelánu

O colecionável Prato Calendário Duck Time é a primeira peça produzida pela marca no ano em que celebra 200 anos. E o seu simbolismo vai mais além. Cada exemplar dos primeiros 500 pratos realça o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades portuguesas através de um pormenor original, que o convidamos a descobrir.

Ficarão assim identificadas para a posteridade as primeiras 500 peças, em homenagem ao Dia de Camões, produzidas no bicentenário.



