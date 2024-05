Lidovci chtějí, aby bezdětní státu odvedli víc. Ti už si však dávno připlácejí

Lidovci představili tři varianty, jak by děti mohly vylepšit rodinné finance. Podle té první by se rodině s jedním dítětem sleva zvýšila o 1 200 korun, se dvěma o 3 600 a s více dětmi o 7 200 Kč ročně. Další dvě varianty počítají s výrazně větším růstem. Maximálně by celková sleva na děti mohla stoupnout o 14 400 korun ročně v případě, že má rodina tři a více dětí.