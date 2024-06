Pětina Čechů plánuje hypotéku. Roste zájem o refinancování, ukázal průzkum

Ve vlastním bydlí aktuálně 71 procent lidí, téměř třetina z nich své bydlení financovala hypotékou. „Hypotéku nyní plánuje zhruba 18 procent Čechů, zatímco pětina ji už má. Sedm procent hypotéku nemá, ale v následujících dvou letech ji chce. Jedenáct procent ji nemá, ale plánuje ji později než za dva roky. Přes šedesát procent ji neplánuje,“ shrnuje některé výsledky průzkumu, který se v květnu ptal tisícovky respondentů, Jakub Seidler, hlavní ekonom ČBA.

Polovina lidí, kteří hypotéku plánují, si ji chtěli vzít už dřív, ale museli ji většinou kvůli inflaci a rostoucím životním nákladům odložit. „Část domácností pak snížila své nároky na bydlení. Musela například zvolit menší bydlení v ne tak atraktivní lokalitě,“ dodává Michal Straka z agentury Ipsos. Dodává, že s rostoucími úroky stoupala důležitost právě úrokové sazby. „Letos stoupá na důležitosti i blízkost rodiny,“ uvádí dále Straka.

Významnou roli při rozhodování o hypotéce hraje úrok i splátka. „Ačkoli nám sazby kosmeticky klesají, tak stále patří mezi ty nejvyšší sazby v kontextu posledních patnácti let,“ doplnil Seidler.

Loni stačily tři miliony

Většina hypoték se nyní vejde do čtyř milionů, loni to byly tři miliony. „Ceny nemovitostí nám sice korigovaly, ale už opět mírně rostou. Jde i o to, že domácnosti zkrátka na vyšší hypotéku dosáhnou. Mírný pokles sazeb ve spojitosti se zrušením limitů ze strany centrální banky umožňuje lidem vzít si vyšší hypotéku,“ vysvětluje Seidler.

Češi s dražšími hypotékami počítají, až patnáct procent lidí, kteří úvěr teprve zvažují, očekávají, že jejich dluh bude ještě vyšší než uvedené čtyři miliony korun.

Třicet procent Čechů, kteří nyní hypotéku plánují, čekají, že ze svého příjmu na splátku dají čtyřicet procent. Z těch, kteří ji už mají, tolik odvádí jen třináct procent. Více než třetina Čechů pak vydá na měsíční splátku hypotéky přes 25 procent čistého příjmu domácnosti.

Češi se chystají na vyšší úrok

Bezmála polovinu lidí s hypotékou čeká do dvou let refixace jejich úvěru. Zhruba polovina lidí tak předpokládá, že se bude muset po refiaxaci omezit. Novou úrokovou sazbu očekávají do čtyř, případně pěti procent. Přes 70 procent dotazovaných bude po refixaci zvažovat více bank.

Z těch, kteří refixovali loni, zvládá s novými podmínkami hůře splácet 24 procent lidí. Velmi špatně čtyři procenta.

Roste také zájem o refinancování, tedy předčasné splacení, úvěrů. Letos se očekává čtrnáct procent refinancovaných úvěrů.

„Pokračující růst reálných mezd a pokles hypotečních sazeb snižuje oproti minulému roku podíl domácností, které se po refixaci své hypotéky obávají schopnosti svou hypotéku splácet. Dvě třetiny z nich pak očekávají, že budou po refixaci splácet hypotéku stejně dobře jako dříve. Polovina z nich však čeká, že budou muset omezit některé své výdaje,“ uzavírá Jakub Seidler, hlavní ekonom ČBA.