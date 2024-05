Budoucnost Česka není nejrůžovější. Islamizaci se nevyhneme, říká sociolog

Co už dnes víme, že za deset let určitě v Česku bude?

Nejsolidnější predikce jsou ty demografické, ale o trendu nám stejně nic moc neřeknou. Český statistický úřad nabízí průměrné, maximální a minimální propočty. To se týká vývoje nejen počtu obyvatel, ale i počtu mužů, žen, v regionálním srovnání i věkovém složení. Podle minimální a střední predikce (statistická předpověď nebývá ve formě jednoho čísla, ale mívá rozpětí – nejnižší a nejvyšší hodnotu, z nichž se ještě počítá průměr, tedy střední hodnota, pozn. red.) bude v České republice v roce 2035 o trochu méně obyvatel než dnes, kdy je nás podle loňských údajů téměř jedenáct milionů. V maximální verzi nás bude něco přes 11 milionů.

Až do covidové pandemie se zdálo, že Česko míří správným směrem, že prosperuje. Ale z mého hlediska šlo už tehdy jen o zdání. Vidím dvě hlavní příčiny, o nichž bychom měli uvažovat a reagovat na ně.