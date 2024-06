Fotbalový boss Pelta a jeho milenka. Dnes se dozví, zda půjdou do vězení

Hlášky Miroslava Pelty Miroslav Pelta je známý tím, že své okolí rád cíleně, ale častěji spíše mimoděk baví svou žoviální prostořekou mluvou. Ostatně, sám sebe kdysi v rozhovoru charakterizoval slovy „Jsem jen takovej jednoduchej kluk.“ Toto jsou jeho výroky, které vešly do historie: „Na jaře jsme se klepali, vole, všechno bylo cinklý, vole, jinak byl konec…“ – z policejních odposlechů, kdy jako ředitel Sparty s šéfem pražské Viktorie Žižkov Ivanem Horníkem mluvil o tom, jak si Sparta v zákulisí zajišťovala úspěšné výsledky. „Ty víš, kudy běží zajíc.“ – Pelta v SMS Simoně Kratochvílové nabádá, komu poslat dotace. „My jsme takoví jako spíš normální lidi, taková dělnická třída.“ – citát ze soudní síně. „Moc chytrejch hráčů neznám. Ale řeknu výjimku. Petr Čech, ten dokáže prodat i teplej vzduch.“ – řekl u soudu. „Z těch odposlechů, z toho šmírování v bytě, to vypadá, jako bysme na tom Senovážném náměstí měli – jak se tomu říká – Pentagon. On to sice Pentagon byl, ale pro jiné účely…“ – od soudu. „Když si nějaká žena v životě hodně užije, než se vdá, tak potom je z ní nejlepší máma. Víte, co myslím? Prostě už pak neblbne.“ – tak vysvětloval, že se po sérii skandálů chce očistit. „Přeju si, aby ligu vyhrála... ten, pro kterýho si to přeju.“ – prorocká slova v sezoně 2013. „Na detektor lži bych nešel. Myslím si, že nikdo nemáme čisté svědomí.“ „Myslím, že se mi letos mimo jiné podařilo nebývale sjednotit fotbalové fanoušky.“ – reakce na transparenty fotbalových fanoušků s nápisem Pelta je čů**k.