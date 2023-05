Pomoci má mimo jiné to, že se manželům budou moci odvody sociálního pojištění počítat za dobu trvání manželství společně. Pokud se manželé dohodnou, měl by jim být při odchodu do penze vyměřen velmi podobný důchod.

Vedoucí oddělení mediální komunikace ministerstva práce a sociálních věcí Jakub Augusta říká, že lze předpokládat, že v případě využití společného vyměřovacího základu manželů by se důchod zejména u žen mohl zvýšit o nižší stovky korun.