V Česku mizí vesnické obchody. Změní trend chytré prodejny bez prodavaček?

Jen dva roky. Tak dlouho se v obci Nemyslovice na Mladoboleslavsku udržely potraviny U Lindy. Nájemkyně obchod uzavřela, protože si na sebe nevydělala. A to měla nájem za korunu, obec jí platila i režii. „Lidi si tam nakoupili mlíko, máslo a pár rohlíků. Bohužel z takové tržby nikdo nezbohatne,“ říká místostarosta stopadesátihlavé obce Jiří Horák.

Další obchod loni zavřel třeba ve Vyžicích na Chrudimsku. Fungoval zde ještě z dob totality. „Mladí, co dojíždějí do práce, si nakoupili ve městě. A kupní síla důchodců nestačila na to, aby se potraviny udržely,“ komentuje starosta Vyžic David Holub.

Podobných příkladů bychom v Česku našli 137. Tolik malých obchodů do 400 metrů čtverečních loni skončilo.