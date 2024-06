Nerudová, Síkela, Kolaja či Mora? Poraďte politikům s výběrem eurokomisaře

Právo na nominování kandidáta mají podle koaliční smlouvy Starostové. To několikrát potvrdil i premiér Petr Fiala. „Platí, že eurokomisaře má právo navrhnout bývalá koalice PirSTAN. V mé interpretaci tehdejší dohody to jsou Starostové,“ řekl. Výsledek Starostů však zůstal daleko za očekáváním a v Evropském parlamentu získali dvě křesla.

Se jménem ale přichází i bývalý koaliční partner Starostů Piráti, kteří mají v jisté interpretaci rovněž právo na nominaci eurokomisaře. Piráti získali po letošním debaklu ve volbách do Evropského parlamentu pouze jeden mandát. Lídr kandidátky Marcel Kolaja své křeslo neobhájil. Místo v europarlamentu však získala Markéta Gregorová, kroužek jí dalo přes 23 tisíc voličů. Přeskočila tak Kolaju, který získal necelých deset procent.

Koalice SPOLU, složená ze strany ODS, v evropských volbách skončila druhá a získala předpokládaných šest mandátů. „Nejsme nadšení, ani zklamaní,“ zhodnotil premiér a šéf ODS Petr Fiala výsledek.

Danuše Nerudová

Z počátku kampaně se netajila ambicí na post eurokomisařky ekonomka, bývalá rektorka Mendelovy univerzity a neúspěšná kandidátka na prezidentku Danuše Nerudová. Ta krátce před volbami vstoupila do hnutí STAN. „Rozhodla jsem se vstoupit na konci podzimu, zastávají stejné hodnoty, jako jsem nesla v prezidentské kampani a proto jsem se členkou stala ráda,“ okomentovala vstup do hnutí Nerudová.

Výsledek voleb však Starostům zkomplikoval situaci. Zisk dvou křesel v Evropském parlamentu je pro hnutí daleko za očekáváním, před volbami mělo ambici alespoň na tři. Nominaci eurokomisařů komplikuje i vládní koalice SPOLU, která několikrát upozornila na to, že jim Nerudová nepřijde dostatečně silná na post eurokomisařky.

Ze slov vládních politiků je patrné, že pro post eurokomisaře hledají osobu, která má velké politické zkušenosti, aby získala co nejsilnější portfolio v Evropské komisi. Hlavně členové ODS několikrát zmínili, že jim zkušenosti s vedením univerzity nepřijdou dostatečné.

Jozef Síkela

V poslední době se začalo u Starostů skloňovat jméno ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely, hlavně kvůli jeho zkušenostem s vedením ministerstva. Do karet mu také hraje zvládnuté předsednictví Rady EU, při kterém se potýkal s energetickou krizí.

Ministr Síkela se podle jednotlivých vyjádření zamlouvá vládním představitelům více než Danuše Nerudová. Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová zmínila, že by byla ráda, kdyby Česká republika v Evropské komisi získala na starost hospodářský resort. „Hospodářské politice se právě pan Síkela věnuje velmi dobře v současné vládě, má dobrou pozici i v rámci Evropy,“ zmínila.

Marcel Kolaja

Piráti chtějí na post eurokomisaře nominovat volebního lídra Marcela Kolaju. Trvají na něm i přes jeho volební neúspěch a neobhájení europoslaneckého křesla. „Křeslo Kolaja neobhájil, důvěru ale neztratil,“ uvedl po volbách předseda strany Ivan Bartoš.

„Pracoval jsem zejména na věcech, které se týkaly vnitřního trhu a digitální Evropy. Takže to jsou místa, kde bych dokázal přinést kvalifikovaný pohled na věc, a zapadala by do vize mít ekonomické portfolio,“ popsal své portfolio Kolaja ještě před eurovolbami.

Kolaja do roku 2022 zastával funkcí místopředsedy Evropského parlamentu. V tentýž roce byl také zvolen 1. místopředsedou České pirátské strany. V Evropském parlamentu působí ve výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO), ve výboru pro kulturu a vzdělávání (CULT) a ve zvláštním výboru pro umělou inteligenci v digitálním věku (AIDA).

Marek Mora

Náměstka na ministerstvu financí a bývalého viceguvernéra centrální banky Marka Moru se chystá nominovat vládní strana ODS. Mora se na ministerstvu zabývá tématy, jako jsou EU a mezinárodní vztahy či finanční trhy. Není členem žádné politické strany. Díky jeho zkušenostem nejen ve strukturách EU, ale především v oblasti financí, by byl silným kandidátem pro ekonomické portfolio.

Dále Mora působil například v Evropské komisi na Generálním ředitelství pro ekonomické a finanční záležitosti. Zastával pozici náměstka ministryně školství a na Úřadu vlády měl na starosti koordinaci prvního českého předsednictví v Radě EU. Od roku 2010 pak působil v Generálním sekretariátu Rady Evropské unie.

Současnou eurokomisařkou je Věra Jourová, post získala v září roku 2014. Na starosti má dodržování hodnot EU a transparentnost. Letos na podzim skončí její druhý mandát.