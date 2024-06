Turek: Nejdu rozbít Evropu, potřebuje ale rekonstrukci a velký šok

Jak hodnotíte výsledek voleb a kampaň, ve které se v závěru probírala vaše minulost?

Kampaň byla nejhezčí částí mého života, opravdu to byly krásné měsíce. Proto jsem věřil v dobrý výsledek. Převládá ve mně radost, nadšení a obrovský pocit pokory k tomu, co mě čeká. Já vím, že mě čeká tvrdá a možná ne úplně příjemná práce a možná ne úplně příjemných pár let života. Mám velkou radost, ale opravdu to přijímám s pokorou. Nebude to jednoduché.

Čekal jste zisk dvou mandátů?

Čekal jsem dva mandáty, tajně jsem doufal ve tři, ale i za jeden bych byl rád, protože předvolební kampaň byla dehonestační. Poslední dny jsem nedokázal úplně správně ani analyzovat, jestli nám to ještě pomáhá nebo už je to pro nás poškozující. Čekal jsem ale plus minus takový výsledek. Každopádně ta kampaň byla až do poslední chvíle velká jízda.

Jako jízda ve formuli?

Přesně, jako jízda ve formuli. Jezdil jsem mezi lidi, spálil jsem brzdy na jednom autě a ještě včera ve tři čtvrtě na dvě jsem přesvědčoval voliče, aby šli volit. Že je to jako závod a hraje se až do poslední chvíle.

Do jaké frakce v europarlamentu zamíříte?

Pro nás je nejlogičtější ECR (konzervativci a reformisté) a říkám to celou dobu, ale mockrát bylo zneužito proti nám, že chceme do jiné frakce. Já si myslím, že ECR je pro nás nejpřijatelnější a nejlogičtější.

Měl jste druhý největší počet preferenčních hlasů a vaše koalice je teď černým koněm těchto voleb. Není vám líto, že nekandidujete až v parlamentních volbách?

Já jsem říkal, že my chceme měnit věci na evropské úrovni, tedy zákaz výroby automobilů se spalovacími motory, boj proti Green Dealu nebo boj proti migračnímu paktu. Já jsem nepřemýšlel, že bych potřeboval nějakou funkci v politice. Já chci něco změnit, toto už byla situace, kdy pohár přetekl, a všichni normální lidé si řekli, že takhle už to dál nejde. Automobilový průmysl dostává obrovské rány od evropské politiky a politika se musí dělat teď na evropské úrovni. Samozřejmě moje tajné přání je, aby uskupení Přísaha a Motoristé zůstalo i po těchto volbách.

A zůstane?

Je to samozřejmě otázka na předsedy stran, ale mojí podporu by toto mělo.

Máte dva mandáty, jak budete chtít prosazovat svůj program? Řekněme si otevřeně, že dva mandáty v celku nejsou tolik, jak to z českého pohledu vypadá...

Budeme se snažit pracovat, co to jen jde, víme, že není jednoduché obstát v takové konkurenci, ale věřím, že volby dopadly i v jiných zemích nad očekávání. Ale výsledky ještě přesně neznám.

Překvapil vás zisk přes deset procent? Co tedy podle vás zafungovalo a co naopak ne?

Já si nemyslím, že by rozhodující byl závěr kampaně. Sám jsem si své příznivce spočítal na drobné statisíce, a když se toto přepočte na volební účast, tak jsem očekával takový výsledek. Jsem ale mile překvapen a chci voličům poděkovat. Jsem rád, že se voliči nenechali zastrašit a znechutit. Já osobně jsem se setkal jen s pozitivními reakcemi.

Vy se prezentujete úplně jinak než ostatní politici...

Já jsem politik pár měsíců...

A proto se ozývají i hlasy, že jdete Evropu rozbít. Jdete ji tedy rozbít?

Rozbít je silné slovo, ale velkou rekonstrukci a velký šok Evropa potřebuje, protože to, kam míří poslední roky, je nepřijatelné pro většinu obyvatelstva. Každý normální člověk vidí, že je nesmysl vyhrožování, že pokud nezačneme ničit náš průmysl, tak tu uhoříme. A naši politici neslyší názory normálních lidí, takže my jsme je vyslyšeli, aby bylo dobře v Evropě i za dalších x let.

Vysvětlil byste, jak to tedy bylo s tou zdviženou pravicí na snímku z vaší minulosti? Hajloval jste?

Vysvětloval jsem to už ve čtvrtek asi čtyřicet minut. Já to teď vysvětlovat během pěti minut nechci, teď není ten správný moment. Byla to dehonestační kampaň a samozřejmě úplný nesmysl, co se o mně říká. Když si sednete proti někomu v debatě (myslí Danuši Nerudovou, lídryni hnutí STAN) a chcete řešit závažná témata jako migrační krize, Green Deal a podobně a ten člověk na vás vytáhne estébáckou složku od ministra vnitra a začne na vás útočit, tak i když člověk mohl udělat v pětadvaceti letech nějakou blbost, za kterou by si dal facku, tak tohle se prostě nedělá. A voliči dali jasně najevo, že si takový způsob politiky nepřejí. Víc se k tomu vyjadřovat nechci. My jsme slíbili první exkluzivní rozhovor po volbách pro iDNES.cz a teď prostě není moment, abych tu něco vysvětloval. Že mám sklony k blbému humoru, o mě ví všichni.

Robert Šlachta to označil hříchem mládí. Berete to tak?

Určitě. Já nejsem dokonalý člověk, ale věřím, že jsem ušel od doby, co mi bylo pětadvacet, obrovský kus cesty. Můžu vám fakt garantovat, že jsem měl sklony k blbému humoru, ale ne blbým názorům. Myslím si, že to všichni inteligentní lidé chápou.

Ve štábu byl i Václav Klaus, bývalý prezident. Budete se s ním o politice radit?

Ano, my se radíme a jeho postoje jsou mi svaté. Velmi si jej vážím a je pro mě ctí, že se mohu inspirovat právě jím.