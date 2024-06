Jízdu na červenou nemohu vyloučit, řekl majitel Regiojetu Jančura

Pane Jančuro, máte bližší podrobnosti k noční tragické srážce vlaků, která si vyžádala čtyři životy a desítky zraněných?

Tak víme to, co se píše, že se srazily dva vlaky, oba dva strojvůdci tvrdí, že jeli na zelenou. To se ale dozvíme od inspekce, která srážku objasní. Já předpokládám, že to je lidská chyba a ne chyba infrastruktury, protože ta je tam nová. Je to tam nově otevřené. Chyba strojvůdce je tedy možná.

Připouštíte tedy pochybení strojvůdce? Pokud ano a inspekce to potvrdí, přijmete nějaká opatření?

Toto byla opravdu pravděpodobně jízda na červenou. To se v Česku stává ročně ve stovkách případů, tady to bylo ale bohužel opravdu tragické. My máme krátce nový systém školení, videotestů. Toto nechci zlehčovat, ale bohužel se takové nehody stávají. Jízda na červenou se stává. Drážní inspekce vám během krátké doby incident objasní a domněnky vyvrátí, nebo potvrdí.

Východiskem by byl systém ETCS, který se podle expertů spouští v prosinci, nebo v lednu v celém koridoru. Podle vyjádření specialistů ze správy železnic, které mám z místa, by k tomu nedošlo, kdyby byl systém již nyní funkční. Systém by měl zcela eliminovat chyby strojvůdců, které se dnes bohužel dějí.

Hovořil jste s vaším strojvůdcem?

Na to nebyl čas, vše se musí vyšetřit, byla tam spousta lidí, včetně policie. Ti musí dokázat, kdo je trestně odpovědný. Kdo za nehodu ponese následky.

Odškodníte oběti této nehody, uvažujete o zřízení fondu?

Odškodnění je záležitostí mezi cestujícím a pojišťovnou. To funguje zcela běžně u ztráty zavazadel, nebo jejich poškození. Řeší se ušlá mzda, bolestné a tak dále. Na to jsou tabulky. Samozřejmě, to nejcitlivější a nejnáročnější je způsobená škoda vůči pozůstalým, to samozřejmě budeme řešit, pokud se s pojišťovnou nedohodnou. Ale to už je věcí soudů a práva.

Podle záběrů je zcela zdemolována lokomotiva, poškozené vagóny. Způsobí vám to jako dopravci nějaké komplikace, omezení?

Myslím, že tam bylo patnáct vozů. Náš nejdelší vlak v Česku. Budeme muset všechny ty poškozené vagóny zkontrolovat, je jasné, že minimálně lokomotiva a ty první dva už nikdy nevyjedou. Ale škoda na technice je v tuto chvíli druhotná.