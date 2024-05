Svět udivuje Minipicasso. Obrazy dvouletého génia se prodávají za tisíce

Dvouletý Laurent Schwarz z Bavorska, jemuž se přezdívá Malý Picasso, díky svým dílům již vydělal na mezinárodním trhu až 6 500 eur (160 tisíc Kč). Jeho obrazy mají totiž daleko k hlavonožcům, tříkolovým autíčkům nebo deformovaným hospodářským zvířatům, která děti jeho věku obvykle vytvářejí. Díky své abstraktnosti působí profesionálně a jsou podle mnohých hodny galerie.

Jeho hrdou matkou je 32letá Lisa Schwarzová. Ta si během rodinné dovolené v italském Jižním Tyrolsku loni v září uvědomila, že malý Laurent má talent. „V hotelu byla malířská místnost a my jsme ho z ní nemohli dostat,“ vyjevila britskému deníku The Times. Když se vrátili domů z dovolené, rozhodla se že mu zřídí vlastní ateliér. Umělecká díla pak začala přicházet rychle. Chlapec ve svém vyhrazeném pokoji vytvářel jeden obraz za druhým.

Lisa byla na jeho díla tak pyšná, že brzy založila kanál na Instagramu sloužící výhradně ke sdílení synovy tvorby. Jedním z prvních obrazů, které tam postovala, byl obraz nazvaný Prsty. Byla to směs červené, žluté a modré barvy, která by dokonale zapadla na stěnu v galerii Tate Modern, píše The Times.

„Laurentovo Dílo vyvolalo opravdový humbuk, lajky a sledování se rychle hrnuly,“ vzpomněla matka na synovu výtvarnou prvotinu. Hochova stránka brzy přilákala přes neuvěřitelných 28 500 sledujících. V komentářích k jeho příspěvkům se objevilo více než 400 vzkazů, které ho chválí za jeho talent.

Rychlý vzestup slávy syna na sociálních sítích podnítil jeho matku k tomu, aby začala prezentovat některé z prací svého syna na webové stránce nazvané laurents.art.

Netrvalo dlouho a o jeho obrazy malované akrylem na plátně vyjevil v dubnu zájem i největší mnichovský veletrh umění ART MUC. Jeho obrazy ze začaly prodávat kupcům od Británie až po Bahamy. Také newyorská umělecká galerie také oslovila Laurentovu maminku s nabídkou vystavit jeho díla. První vernisáž dvouletého chlapce se má uskutečnit v srpnu v jeho rodné alpské vesnici Neubeuern.

Většina obrazů je prodaných

Na záběrech a fotografiích zveřejněných na Laurentových kanálech na sociálních sítích je vidět, jak chlapec při výrobě svých děl používá rozličné nástroje včetně štětců, válečků, špachtlí a prstů. „Jsou to abstrakce a neobvyklé je, jak do nich začleňuje rozeznatelné postavy, na což lidé často upozorňují. Možná díky tomu jsou obrazy tak populární,“ říká jeho matka, která se svým manželem Philippem vlastní firmu zabývající se interiérovým designem.

Poukázala také na to, že v mnoha Laurentových dílech se projevuje jeho láska ke zvířatům, zejména slonům, dinosaurům a koním. A také jeho vášeň pro používání živých barev. Matka několik jeho děl zarámovala a rozvěsila je po rodinném domě. Většinu z nich však už prodala.

Mezi obrazy, které se dostaly na stěny domovů šťastných kupců, patří například Modrý kůň, dílo o rozměrech 80 × 1000 cm, na němž je zvíře uprostřed barevné záplavy. Další prodaný obraz nese název Kočka a je vírem modré a růžové barvy, z něhož hledí kočka s velkým vykuleným okem.

„Výtěžek z prodeje obrazů putuje přímo na Laurentův účet, k němuž bude chlapec mít přístup, až mu bude 18 let,“ uvedla matka. Dodala, že je zcela na něm, kdy a co namaluje. Někdy se mu podle jejích slov nechce tvořit a tři nebo čtyři týdny do ateliéru vůbec nevstoupí. „Ale pak ho to najednou chytne a řekne: ‚Mami, malování‘,“ uzavírá matka malého umělce pro list The Times.