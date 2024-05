Čechů ubývá, rodí se méně dětí. Není čas na sex a vztahy, vysvětlují odborníci

Paní Jitku z Brna ve dvaceti letech postihly bolesti břicha a silná menstruace. Lékaři jí v děloze našli několik nezhoubných nádorů, takzvaných myomů. Nasazená léčba bohužel nezabrala a její zdravotní stav se zhoršil natolik, že musela podstoupit operaci. „Po zákroku mi v nemocnici řekli, že by bylo ideální, kdybych se pokusila otěhotnět co nejdříve,“ popisuje Jitka. Počít přirozenou cestou se jí ale s partnerem nedařilo, takže nakonec museli přejít k umělému oplodnění. Hned první pokus dopadl úspěšně a dnes má pár zdravého chlapečka.

Takové štěstí ovšem neměla Hana Strnadová z Prahy. S manželem dlouho založení rodiny odkládali, až po třicítce během deseti let museli podstoupit sérii umělých oplodnění. „Stálo nás to stovky tisíc korun a teď po čtyřicítce už se smiřujeme s tím, že to nevyjde, takže zvažujeme adopci,“ řekla MF DNES dvaačtyřicetiletá žena.