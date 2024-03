Nemít děti kvůli ekologii jsou nesmysly. Lidé zpohodlněli, říká gynekolog Calda

Opravdu je to s poklesem porodnosti v Česku tak vážné?

Nejsem demograf, ale pohled na statistiku porodnosti od roku 1918, v níž se projevují téměř pravidelné dvaceti- až třicetileté cykly, kdy počet narozených dětí stoupal a zase se propadal, to prokazuje. V praxi to vypadá zhruba tak, že pokud se např. v roce 1974 porodnost výrazně zvýšila, dá se totéž čekat přibližně za pětadvacet let, kdy se ženy narozené v tomto roce dostávají do reprodukčního věku. Teď kupříkladu pociťujeme propad porodnosti, který nastal koncem 90. let. Problém je v tom, že tyto výkyvy směrem dolů jsou v posledních letech čím dál hlubší a nárůsty nižší. Aktuální natalita na jednu ženu se už dlouhodobě pohybuje pod hodnotou dvě, v průměru u nás tedy jedna žena porodí 1,5 až 1,9 dítěte a podle mých „amatérských“ výpočtů se křivka těchto propadů v roce 2090 dostává na nulu. Demografové říkají, že to je nesmysl, ale obávám se, že nejsem daleko od skutečnosti, které se již nedožiji.

Porod mimo zdravotnické zařízení je omyl. 85 až 90 procent porodů se dá odvést doma. Ale do poslední chvíle nevíme, kdo do těch devadesáti procent patří.