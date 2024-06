Výzkum se soustředí na to, jak různé faktory ovlivňují vznik přednádorových stavů. „Chceme do detailu zkoumat mechanismus vzniku rakoviny a zpřesnit identifikaci těch stavů, které mohou způsobit vážné onemocnění do budoucna. A zda je možné rizikové faktory odstranit nebo včas podat nějaký lék,“ řekl MF DNES ředitel Masarykova ústavu Marek Svoboda.

Vlastní léčivo má zabránit nádorovým buňkám, aby se obalovaly do hlenu podobně jako bakterie a imunitní systém je nemohl rozpoznat.