Porodnost v Česku spadla o desetinu. Může za to válka, vysvětluje demografka

Zatímco v minulosti jsme byli v tomto parametru na špičce Evropy, tak nyní už tomu tak podle demografky Kocourkové není a situace se bude zřejmě v dalších letech zhoršovat, což může být vážný problém.

Počet narozených dětí byl v loňském roce nejnižší za posledních 18 let. Klesá počet žen v reprodukčním věku a zároveň v roce 2022 dramaticky poklesla úhrnná plodnost.

Podle demografky to souvisí s dozvuky pandemie. Ke konci roku 2020 nejprve dočasně poklesl počet narozených, což dává Kocourková do souvislosti s reflexí obav z pandemie. Vyšší míra porodnosti se přesunula do roku 2021, následoval ale loňský propad.

„Souvisí to s možností očkování proti covidu, který mohl vést k určitému odkladu plánování těhotenství, dalším faktorem byl návrat do zaměstnání, kdy se lidé začali zabývat jinými povinnostmi,“ uvedla Kocourková, podle které se propad porodnosti v loňském roce týká i dalších evropských zemí, jako jsou třeba Německo nebo Švédsko.

Počet obyvatel Česka se podle Českého statistického úřadu loni zvýšil zhruba o 16 700 na 10,533 milionu lidí. Vliv na to měla ale jen migrace, protože v zemi se loni po 18 letech narodilo méně než 100 000 dětí. Aby česká populace přirozeně rostla, musela by se porodnost podle demografky dostat přes hodnotu 2, což je ideál, na který ale v současnosti nedosahuje žádná vyspělá evropská země.

Mladí rodinu odkládají

„Souvisí to s demokratizací společnosti, s rozvojem individualizace, v podstatě to znamená hodnotovou proměnu ve společnosti, kdy vyšší vzdělanost, rostoucí vzdělanost mladých lidí vede k tomu, že nejdřív touží po pracovním uplatnění, odkládají zakládání rodiny, a to samo o sobě nese právě sníženou plodnost, protože se jim pak často nepodaří naplnit reprodukční plány ve vyšším věku,“ říká Kocourková.

České ženy ještě před pár lety první děti rodily mezi dvaceti osmi a dvaceti devíti lety, což bylo z hlediska evropských poměrů podle odbornice SYRI optimální.

„Situaci, která teď nastala, vidíme jako riziko dalšího odkladu. Část mileniálů, kteří ještě nezačali zakládat rodiny, bude vystavena novým podmínkám a pravděpodobně to budou oni, kdo zase nastartují nové změny,“ upozorňuje Kocourková.

Šetření nemá být na úkor rodin

Demografové se podle ní obávají, že propad porodnosti bude pokračovat, protože nepříznivé podmínky dál posilují ekonomickými problémy a bezpečnostními rizika.

„Efekt roku 2022, kdy jsme byli vystaveni začátku války na Ukrajině a s tím souvisejícímu dalšímu prohlubování inflace, se projeví v počtech narozených letos. Reálně hrozí další propad, a to už je potřeba brát vážně. V té souvislosti by bylo, řekla bych, velmi nepříznivým signálem, kdyby se jakýmkoliv způsobem omezovaly podmínky rodin, ať už omezování rodičovského příspěvku a dalšího nastavení,“ uvedla Kocourková.

Je jasné, že stát potřebuje šetřit, když má rekordní deficit. Podle Kocourkové to ale nemá být na úkor rodin. „Tento krok vnímám jako velice rizikový směrem budoucna,“ dodala.

Pomůže sexuální výchova?

S nedostatečnou porodností se nepotýká jenom Česká republika, ale i další vyspělé země. Klesá ve všech zemích, kde je dobrá dostupnost antikoncepce a vysokoškolského vzdělání.

Důvodem může být podle lékařů také zvyšující se kvalita života a větší rovnoprávnost mezi muži a ženami. „To vede k tomu, že porodnost klesá pod reprodukční číslo 2, což je hodnota nutná k tomu, aby docházelo k přirozené obnově společnosti,“ popisuje Pavel Otevřel, vedoucí lékař největší české reprodukční kliniky Reprofit.

„Lidé se dožívají stále vyššího věku, a dětí se naopak rodí méně. Nůžky mezi generacemi se tak otevírají pořád víc. To může vyvolat velký socioekonomický problém, protože mladší lidé nebudou schopni uživit osoby v důchodovém věku,“ říká Štěpán Machač, předseda Sekce asistované reprodukce České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP.

Větší důraz by se podle něj měl klást na aktivní propopulační politiku. „Už na základních školách by tak součástí sexuální výchovy mělo být nejen poučení o tom, jak neotěhotnět, ale vysvětlovat by se také mělo, jaké jsou faktory ovlivňující plodnost ženy a muže a jak důležitou roli hraje při plánování rodičovství věk ženy,“ dodává Otevřel.