Afghánistán zasáhly přívalové deště. Záplavy si vyžádaly nejméně 200 obětí

Jen ve dvou okresech nejvíce postižené provincie Baghlán zemřely přes dvě stovky lidí a záplavy tam zničily přes 2 000 domů, řekl úředník IOM agentuře AFP. Agentura AP v sobotu s odvoláním na místní úřady uvedla, že záplavy v Afghánistánu, zejména na severu, zabily stovky lidí. Úředník hnutí Tálibán, které v zemi vládne, neuvedl přesnější počet obětí.

Afghanistan is facing the effects of global warming. Recent flash floods have caused loss of lives & properties in Baghlan, Ghor & Badakhshan provinces.



The bad climate policies of big industrial powers responsible for global warming are hurting countries like Afghanistan. pic.twitter.com/s7npX3R1cG