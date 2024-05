Zemřel autor dokumentu, v němž jedl měsíc pouze jídlo z McDonald’s

Spurlock během natáčení svého nejslavnějšího snímku Super Size Me pojídal tucty hamburgerů a vypil litry coly. Cílem dokumentu bylo zmapovat důsledky takové stravy na zdraví člověka a upozornit na problematiku kvality jídla v rychlém občerstvení. Za měsíc přibral 11 kilo a už v průběhu natáčení mu doktoři radili s experimentem přestat, jelikož měli vážné obavy o jeho zdraví.

„Byl to smutný den, když jsme se loučili s mým bratrem Morganem,“ uvedl Craig Spurlock, který se svým sourozencem na některých projektech spolupracoval. Jeho bratr podle něj umřel ve čtvrtek v New Yorku. „Svět přišel o skutečnou kreativní mysl a o mimořádného člověka. Jsem hrozně pyšný na to, že jsem s ním pracoval,“ dodal.

Spurlock během natáčení svého nejslavnějšího dokumentu trpěl nedostatkem energie a stav jeho cholesterolu i krevního tlaku byl tristní. Samotný řetězec označil dokument za nerealistický a ve Velké Británii zahájil kampaň, ve které upozorňoval na důležitost vybalancované stravy.

Stín pochybnosti nad závěry filmu po letech uvrhlo přiznání tvůrce, že je alkoholik, který „neustále pil“ od 13 let. „Za 30 let jsem nikdy neabstinoval víc než týden,“ uvedl v roce 2017, jakkoli ve svém průlomovém snímku říká, že jí a pije pouze to, co se dá koupit v McDonald’s. Deník The New York Times poukazuje také na skutečnost, že lékařské studie výsledky jeho experimentu nepotvrdily.

Po úspěšném dokumentu se Spurlock věnoval dalším tématům jako byla americké působení v Afghánistánu nebo závislost na hazardu. Úspěchu svého nejslavnějšího dokumentu se přiblížil v roce 2013, kdy zrežíroval film This Is Us (Toto jsme my) o slavné chlapecké kapele One Direction, která v tu dobu zažívala vrchol své kariéry.

Spurlock zažíval i kontroverzní momenty. V roce 2017, kdy se Hollywoodem šířily obvinění ze sexuálního násilí, se ve své eseji označil za součást problému a později se přiznal k nevěře „každé přítelkyně a manželky,“ kterou kdy měl.