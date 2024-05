Jak se budou v budoucnu stravovat

Je to zhruba měsíc, co jsme si připomněli výročí, kdy do vesmíru zamířil první člověk. V červenci to bude zase přesně padesát pět let, kdy se lidská noha dotkla Měsíce.

Od té doby, co lidstvo začalo objevovat tu nekonečnou tmu nad hlavou, řešili vědci zásadní otázky – co tam nahoře budou kosmonauti vlastně jíst? Půjde vůbec polykat bez gravitace?