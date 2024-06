Mars je pro abnormálně silné jedince, líčí psycholožka výcvik letu do vesmíru

Na čem nový institut při ústecké univerzitě bude přesně pracovat?

Institut nesoucí ve svém názvu sousloví „kosmický výzkum“ bude zaměřen především na přípravu posádek kosmonautů a astronautů, a to v mezinárodním měřítku. Podařilo se nám za uplynulých osm let zapojit se do mezinárodního výzkumného projektu „SIRIUS 2017 – 2027“, který komplexně řeší přípravu člověka a malé sociální skupiny na různě dlouhé vesmírné lety a pobyty na meziplanetárních základnách.

Míra náročnosti vesmírné mise je slovy jen těžko popsatelná. Přesto je snem každého kosmonauta nebo astronauta letět na Měsíc či Mars či jinou planetu.