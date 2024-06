Sledujte, zda se podaří Boeingu překonat smůlu a dostat lidi do vesmíru

Loď, která namísto aby firmě přinesla zisky, tak jí nakonec přes miliardu dolarů prodělá. A zřejmě nejde o konečný účet. Loď, s níž chtěl Boeing na hlavu porazit ambiciózní kosmické firmy, aby nakonec přijal pomoc s řešením problémů s padákovým systémem od největšího konkurenta, od SpaceX. To je CST-100 Starliner, který by se měl ve středu v 16:52 konečně vydat na svou první cestu s posádkou a zakotvit u Mezinárodní vesmírné stanice.

Problémy loď provázely snad na každém kroku, naposledy to bylo v sobotu, kdy se odpočet kvůli závadě na jednom z počítačů na odpalovací rampě automaticky zastavil.

Boeing a pak kdo?

„Novou americkou kosmickou loď bude dodávat Boeing,“ hlásaly titulky v novinách, časopisech, na internetových portálech. Bylo září 2014 a mnozí novináři ignorovali fakt, že vítězem konkurzu se staly dvě firmy. Druhá se jmenovala SpaceX. Vědělo se o ní, že je velmi ambiciózní a sebevědomá. Ale že by zvládla postavit pilotovanou kosmickou loď?

Střih, uplynulo téměř deset let. Je počátek června 2024. SpaceX má za sebou demonstrační misi své pilotované lodi bez posádky (březen 2019), zkušební start se dvěma astronauty (květen 2020) a od listopadu 2020 vozí posádky na ISS pravidelně. Střídat se nemá s kým. A tak dosud kvarteto vyrobených lodí (jsou opakovaně použitelné; pátá je před dokončením) uskutečnilo 13 startů povětšinou na ISS. Při nich svezlo 50 profesionálních astronautů, ale i těch komerčních. Nešlo jen o „kosmické turisty“, ale prostě jen o řekněme poloprofesinální astronauty, kteří by v oficiálních programech nedostali šanci a za něž účet uhradil stát nebo státní agentura. Švéd Marcus Wandt, Ital Walter Villadei, Turek Alper Gezeravcı, Ali AlQarni a Rayyanah Barnawiová ze Saúdské Arábie... Ostatně, i český záložní astronaut oddílu Evropské kosmické agentury Aleš Svoboda mohl letět na lodi Crew Dragon společnosti SpaceX, kdyby se vláda k realizaci národní mise odhodlala. Kdyby nebylo kdyby...

Boeing svůj první let lodi Starliner chce začít právě dnes ve středu. Létat bude jednou za rok tak, aby přesně naplnil kontrakt uzavřený s NASA. Soukromé mise neplánuje, Starliner je drahý (jedna letenka v něm stojí cca 90 milionů dolarů, u SpaceX cca 55 milionů dolarů) a nekonkurenceschopný. A dva vyrobené exempláře opakovaně použitelné lodi jsou přesně tolik, kolik je potřeba pro zaplacené lety NASA.

Nováčka je potřeba přidusit

Ani pro SpaceX ale nebyla cesta ke kosmické lodi procházkou růžovým sadem. A to měla vyvinutou loď Dragon, která od roku 2012 vozila zásoby na ISS. Řeklo by se, že do ní vlastně jen místo zásob vody, kyslíku, vědeckých přístrojů a balíčků od rodiny stačí posadit astronauty. „NASA nás varovala, že létat s posádkou bude desetkrát náročnější než s nákladem. Říkali jsme si, co to může znamenat. A když jsme začali, pochopili jsme,“ uvedla viceprezidentka SpaceX Gwynne Shotwellová.

Problémy byly při vývoji nové lodi prakticky všude, kam se podíváte. Třeba exemplář s výrobním číslem C204 slavně v březnu 2019 dorazil k ISS.

O měsíc později během zkoušek na mysu Canaveral explodoval. Ano, loď, co měla vozit astronauty a byla prakticky dokončená.

Na vině tehdy byl vadný ventil, který pustil okysličovadlo do nádrže s palivem – obě složky jsou přitom samozážehové. Jistě si dovedeme představit, že podobná závada by při pilotovaném letu způsobila nepředstavitelnou paseku. Výbuch lodi by znamenal nejen „ztrátu posádky“, jak eufemisticky označuje takovou situaci NASA, ale u ISS s velkou pravděpodobností zničení stanice.

Když pak SpaceX posílala do vesmíru v květnu 2020 první astronauty, šel za jejich rodinami osobně Elon Musk: „Nezaručím vám, že se vaši blízcí vrátí domů. Ale ručím za to, že jsme udělali všechno pro to, aby se vrátili.“

A jaké je ono kouzlo stojící za úspěchem SpaceX? Prý velmi přísný dohled NASA: důsledné kontrolování, směrování, nápověda od odborníků… Kdo by chtěl pomoc tohoto „přítele na telefonu“ zpochybňovat, nechť si vzpomene na první starty rakety Falcon 9 a pravidelné děkovné projevy Muska směrem k NASA na tiskových konferencích. Know-how kosmické agentury se na úspěchu rakety a posléze i kosmické lodi nemalým dílem podílelo.

Dobrá, ale proč tedy NASA nešlapala takto na paty též Boeingu? Firma, která se mohla pochlubit stavbou lodi Apollo (dělala ji North American Aviation, kterou po sérii fúzí Boeing získal), raketoplánu (Rockwell International, opět skončila později pod křídly Boeingu) nebo podstatné části ISS přece ví, jak se taková kosmická loď dělá. Starého protřelého veterána není třeba hlídat, pomocnou ruku potřebuje nezkušený nováček.

Mise odsouzená k průšvihu

Kalendář ukazoval 20. prosince 2019 a z mysu Canaveral startovala raketa Atlas V s lodí Starliner na palubě. Bezpilotní zkouška OFT (Orbital Flight Test) měla potvrdit úspěšný vývoj před tím, než si do Starlineru sednou astronauti.

První start kosmické lodi CST-100 Starliner od Boeingu. 20.12.2019

Raketa fungovala spolehlivě, ale 31 minut po startu začalo být jasné, že něco není v pořádku. Palubní počítač nepracoval správně a neuskutečnil plánovaný motorický manévr. Řídicí středisko ke svému zděšení zjistilo, že palubní čas je oproti času, s nímž pracovala raketa, posunutý o osm minut.

Došlo k tomu tak, že palubní hodiny na Starlineru i Atlasu V byly nařizovány nezávisle na sobě. S tím, že se tak nějak intuitivně spoléhalo, že vzápětí dojde k jejich sladění. Jak vidno, intuice nestačila. Boeing se snažil šetřit a neprovedl kompletní simulaci, která by bezpochyby rozpor odhalila.

Začal horečný boj o záchranu mise. Starlineru sice nehrozilo bezprostřední nebezpečí, ale neuskutečnění manévru rozbilo celou pečlivě plánovanou choreografii příletu k Mezinárodní kosmické stanici. Ve chvíli, kdy byla zapotřebí bezproblémová komunikace s lodí, začalo docházet k výpadkům signálu. Jako by to nebylo málo: Starliner navíc přelétal „hluchým místem“, kdy si komunikaci s ním předávaly dvě družice TDRS (Tracking and Data Relay Satellite). Palubní počítač detekoval, že něco není v pořádku, ale reagoval špatně: začal provádět manévry pomocnými motory, čímž spálil cenné pohonné látky.

Tyto problémy vedly k tomu, že najednou nebylo dost paliva na manévry nezbytné pro setkání s ISS. Tedy: teoreticky mu palivo zbývalo, ale let k ISS by trval více než pět dní, což byla životnost lodi při samostatném pobytu na oběžné dráze. Boeing tak rozhodl o předčasném návratu; namísto osmi dní měl let trvat jen něco přes dva dny. V tu chvíli se objevil další závažný problém, opět důsledek nedostatečného testování. Šlo o chybu v sekvenci příkazů oddělení návratové kabiny od servisního modulu. Technici NASA a Boeingu přitom chybu našli až v době, kdy horečně testovali klíčové kusy programového kódu, zdali se v nich po prvotních problémech neskrývá další „překvapení“. Zjistili, že palubní počítač měl do řídicího systému servisního modulu vložit špatné pokyny pro zážeh trysek. Kdyby podle nich došlo k rozdělení návratové kabiny od servisního modulu, měl se servisní modul dále chovat jako by loď byla kompletní – jenže kvůli rozdělení by došlo ke střetu obou těles, což by bylo s velkou pravděpodobností pro kabinu fatální.

22. prosince 2019

NASA samozřejmě nebyla spokojena a Boeing musel přistoupit ke druhé zkušební misi. Ze své kapsy. Původně měla stát 400 mil. dolarů, ale náklady na ni nakonec překročily 600 mil. dolarů. Jinak podle kvalifikovaných odhadů už Boeing na programu Starliner dodnes prodělal cca půldruhé miliardy dolarů.

Ve znamení ventilů

Ani opakování mise se neobešlo bez potíží. Dne 3. srpna 2021 chybělo do druhé bezpilotní zkoušky OFT-2 z Floridy jen několik hodin, když se objevily problémy. Několik ventilů v servisním modulu Starlineru nefungovalo správně. Vzlet byl odložený nejprve o 24 hodin, později bylo přijato rozhodnutí sejmout loď z rakety a nakonec odeslat servisní modul k důkladné prohlídce do Nového Mexika. Ukázalo se, že vlhkost v ovzduší reagovala s oxidem dusičitým, který Starliner používá jako okysličovadlo pro manévrovací a stabilizační motory. Vznikla tak kyselina dusičná, která následně reagovala s hliníkovým uložením ventilů. Touto chemickou reakcí vznikla sůl dusičnanu hlinitého, která jakožto pevná látka blokovala pohyb ventilů.

Po testech se Boeing rozhodl neměnit ventily (což by znamenalo nové zkoušky a certifikace a velmi dlouhý odklad), ale upravit nakládání s nimi. K vytěsnění vlhkosti z palivového systému je používáno častější proplachování plynným dusíkem. Dále došlo k utěsnění elektrických konektorů, kterými se vlhkost dostala k ventilům. Pak jsou to operační opatření, např. tankování oxidu dusičitého probíhá později před startem, aby bylo méně času na případný řetězec chemických reakcí. A nakonec technici prověřují ventily každých dva až pět dní, aby bylo zajištěno, že budou plně provozuschopné.

Startovalo se tak až 19. května 2022. Byly problémy s orientačními motory, systémem tepelné regulace, se stykovacím uzlem – ale to byly svým způsobem „drobnosti“. Let trval necelých šest dní a byl zakončený úspěšným přistáním.

Starliner zakotvený u Mezinárodní kosmické stanice (květen 2022). Uvidíme tento obrázek ve čtvrtek i s astronauty?

Když už jsme u problémů lodi Starliner s ventily: ne všemi se Boeing „pochlubil“. Už v červnu 2018 došlo k anomálii během pozemního testu záchranného systému (čili nikoliv testu letového, které jsou ostře sledované). Ve středisku NASA na White Sands (Nové Mexiko) proběhla úspěšná zkouška, ale konstrukční chybou se po ní uzavřely jen čtyři z osmi ventilů. V důsledku toho se na zkušební stav rozlilo kolem 2000 kg toxického monometylhydrazinu. Následné šetření ukázalo, že za anomálii přinejmenším částečně mohla špatná komunikace mezi Boeing a firmou Rocketdyne, která je dodavatelem motorů. A ventilů pro palivový systém.

Padáky, které nevydrží, a pásky, které hoří

Jak je tedy možné, že ani po dvou letech od zkoušky OFT-2 nesvezl Starliner ani jednoho astronauta? Termín pilotovaného letu byl „pevně“ stanovený na 23. července 2023, leč... První červnový den NASA a Boeing společně oznámili, že se let (opět) odkládá. Důvody byly hned dva, oba ohrožující životy astronautů.

Prvním bylo odhalení měkkých spojek (úchytů) u padákových šňůr, které měly nižší než požadované limitní zatížení. Čistě teoreticky tak mohly prasknout i při nominální zátěži. Například za situace, kdy by jeden ze tří padáků selhal a zbývající dva musely nést zátěž přistání. Což má pochopitelně zásadní dopad na spolehlivost padákového systému, neb nejde o tak neobvyklou situaci. Ostatně, padákový systém Starlineru tento problém potkal v dubnu 2019 při zkoušce záchranného systému. V pilotované kosmonautice pak postihl Apollo 15 nebo minulý měsíc kabinu New Shepard s šestičlennou posádkou vracející se ze suborbitálního letu.

Druhým důvodem odkladu byla izolační páska spojující svazky elektrické kabeláže v lodi. Ukázalo se, že byla použita nevhodná a že za určitých podmínek (které ovšem mohou nastat) je hořlavá. Že použití hořlavé pásky u kabelových svazků není šťastným řešením, asi netřeba zdůrazňovat. Inkriminovaná páska navíc byla na lodi Starliner použita v poměrně velkém množství (Boeing uvedl, že jí byly „stovky stop“ - jedna stopa má 30,48 cm).

Pro úplnost dodáváme, že měkké padákové spojky i hořlavé pásky byly na lodi Starliner při druhém bezpilotním letu OFT-2 v květnu 2022.

Starliner se vrací z druhé bezpilotní zkoušky OFT-2 (květen 2022)

Zřejmě i na prvním, ale to oficiálně potvrzeno nebylo. Což nic neměnilo na tom, že bylo třeba celý servisní modul s hořlavými páskami vyměnit a padákový systém znovu certifikovat. Ani v roce 2023 tak Starliner astronauty nesvezl.

Ventil, hélium, počítače…

Letos v květnu proběhly dva pokusy, kdy si posádka dokonce oblékla skafandry a start se reálně blížil. Při druhém pokusu dokonce zbývaly jednotky minut do startu, ale nepředbíhejme.

Emblém prvního pilotovaného letu lodi Starliner (CFT, Crew Flight Test).

První pokus se uskutečnil v noci z 6. na 7. května 2024, ale dvě hodiny před vzletem - v době, kdy astronauti Barry „Butch“ Wilmore a Sunita „Suni“ Williamsová se už nacházeli v lodi ve svých křeslech - byl odvolaný. Problémem byl ventil na horním stupni Centaur rakety Atlas V, který se choval nestandardně. (Stíháte ještě počítat slovo „ventil“, kteréžto je evidentně prokletím celého programu?) Přepouštěcí ventil kapalného kyslíku stupně Centaur se velmi hlasitě „klepal“. A to tak, že dokonce upoutal pozornost týmů připravujících raketu na start. Toto chování nebylo akceptovatelné (i proto, že se ventil blížil své životnosti 200 tisíc cyklů), takže byl vzlet odvolaný. Původně to vypadalo na odklad jednodenní nebo jen v řádu jednotek dnů, než bude ventil opravený nebo vyměněný.

Jenže... Analýza dat ukázala únik hélia v servisním modulu kosmické lodi: hélium se používá k tlakování nádrží s pohonnými látkami. Zjednodušeně řečeno: když nebude hélium, nebude v nádržích tlak. A když nebude tlak, nebudou pracovat raketové motory lodi Starliner. Takže by nebylo možné loď stabilizovat, měnit orientaci a především provést brzdící manévr. A to je pochopitelně problém na pováženou. Z astronautů by se snadno mohli stát zajatci vesmíru. Mimochodem, jedním z oblíbených hesel velitele Wilmora je: „Raději budeš na zemi a přát si být ve vesmíru, než být ve vesmíru a přát si být na zemi.“

Start byl třeba odložit, hledat příčinu a nápravu. Ukázalo se, že za únikem je zřejmě vadné gumové těsnění velikosti knoflíku u košile u jednoho z motorů RCS (Reaction Control System). Systém má celkem 28 trysek na monometylhydrazin a oxid dusičitý ve čtyřech blocích - a právě z jedné trysky hélium uniká. Následovaly týdny analýz, co s problémem. Kdyby se mělo těsnění měnit, musela by se loď sejmout z rakety, oddělat servisní modul, z něj vypustit toxické pohonné látky, vyčistit, až pak by bylo bezpečné provádět zásahy - a znovu vše provést v opačném pořadí. Plus provést kontrolu, že je všechno v pořádku a že oprava nezpůsobila více škody než užitku. Start by pak byl možný nejdříve v září.

Manažeři mise se nakonec shodli, že jde o vadnou součástku (nikoliv konstrukční vadu) a že systém je dostatečně robustní na to, aby zvládl až čtyři další podobné úniky hélia. Starliner má navíc možnost zvolit mezi třemi různými způsoby provedení závěrečného kritického brzdicího manévru, takže by muselo dojít k mimořádně nepravděpodobnému souběhu okolností, aby astronauti zůstali uvězněni na oběžné dráze bez možnosti návratu. Tato pravděpodobnost je přitom prakticky stejná, jako pravděpodobnost v případě plně funkční lodi (tedy po opravě).

Unikající hélium bylo tedy přijato jako akceptovatelné a 1. června 2024 se odpočítání rozběhlo znovu. Tentokrát se zastavilo v čase 3 minuty 50 sekund do startu: důvodem byla chyba na synchronizaci tří redundantních pozemních počítačů. Karta označovaná jako startovací sekvencer u jednoho počítače naběhla pomaleji, než u dalších dvou - a protože všechny tři počítače musí být pro start plně funkční a synchronizované, automatika start zastavila.

Při letu na jinou dráhu by to nebyl problém: systém by byl restartovaný nebo by došlo k synchronizaci počítačů a odpočítávání by se rozběhlo znovu. Jenže tentokrát vzhledem k charakteru oběžné dráhy - Starliner míří na Mezinárodní kosmickou stanici - bylo startovací okno instantní. Trvalo jednu jedinou sekundu. Jakékoliv přerušení odpočítávání v takové situaci znamená odklad.

Do třetice všech dobrého?

Další pokus o start je tedy ve středu 5. června v 16:52 našeho času: počasí je zatím na 90 procent „go“, takže zbývá nechat se překvapit, co vymyslí technika. Pokud by se dnes neletělo, je další možnost startovat ve čtvrtek 6. června v 16:29. Potom by se cca deset dní letět nemohlo: raketa Atlas V i s lodí Starliner musela zamířit do montážní haly, aby došlo k výměně baterií na nosiči, kterým vyprší „trvanlivost“. Přesný termín startu by pak závisel i na dalším provozu na ISS, protože kosmická stanice občas přílety, odlety a přelety zásobovacích a dopravních lodí připomíná pravé a nefalšované kosmické nádraží.

Buď jak buď, přejme Barrymu a Suni úspěšný start, klidný let a hodně štěstí! Dost možná, že ho budou potřebovat.