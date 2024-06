Pomalý návrat žen do práce po dětech? Je čas více zapojit otce, říkají experti

Redakci iDNES.cz se po publikování minulého článku o strastech návratu žen do práce ozvaly další rodičky a podělily se o své příběhy. Kateřina se například do práce po dvou dětech začala vracet postupně, našla se v tom, že manželovi, který založil a provozuje pivovar, pomáhá s podnikáním.

„Dělám to hodně nepravidelně, kdykoliv mám hlídání,“ říká Kateřina. Svou práci ale popisuje spíše jako brigádu nebo výpomoc, o úvazku nemůže být řeč. Kdyby neměla tu příležitost, tedy pracovat pro manžela, neumí si představit, že by se vrátila do pracovního koloběhu od devíti do pěti.

Situaci matek by podle Kateřiny pomohlo, kdyby se dokázaly lépe domluvit se svým partnerem na rozložení sil. Partner by si podle ženy po nějaké době od narození dítěte měl ideálně také pokusil domluvit zkrácený úvazek, aby měla žena prostor se vrátit do práce. „Kulturně to je u nás zatím většinou bohužel neprůchozí,“ stěžuje si Kateřina.

S tím souhlasí také oslovení experti. Česká republika tak dlouhodobě zůstává zemí s nejnižším zapojením žen s dětmi do dvou let na trhu práce v rámci celého OECD. Přitom míra zaměstnanosti žen se staršími dětmi je v Čechách jedna z nejvyšších.

„Kariéry těchto žen byly ovšem přerušeny třemi i více lety strávenými doma s dítětem, což má přímý negativní dopad na výši jejich příjmu, kariérní postup a kvalitu zaměstnání po návratu z rodičovské,“ říká Alena Bičáková, výzkumnice think-tanku IDEA při institutu CERGE-EI.

Pomůže změna systému?

I když se situace matek na trhu práce od devadesátých let, kdy bylo pobírání rodičovského příspěvku v roce 1995 prodlouženo ze tří na čtyři roky a přimělo dodatečných 40 procent matek s tříletým dítětem zůstat doma, výrazně zlepšila, pořád je podle odborníků velmi špatná.

Přestože už nezůstává doma s dětmi do jejich čtvrtých narozenin přes 60 procent českých matek, jak tomu bylo v devadesátých letech, ještě velmi nedávno byla více než čtvrtina matek s nejmladším dítětem ve věku tří let stále doma. Až do konce předchozího roku bylo totiž stále ještě možné rozložit si pobírání rodičovského příspěvku až do čtvrtých narozenin dítěte. Od 1. ledna 2024 je maximální délka pobírání tři roky, tedy shodná s délkou ochrany pracovního místa.

„To ovšem neznamená, že některé matky stejně nebudou zůstávat doma delší dobu. Systém je k tomu alespoň už nebude motivovat,“ vysvětluje Bičáková.

Většina problémů, které brání matkám v dřívějšímu návratu na trh práce, ale podle Bičákové přetrvává. Stále například nejsou k dispozici flexibilní formy práce, které by matkám umožnily dřívější návrat do zaměstnání, a tedy šanci navázat na předchozí kariérní postup.

„Zatímco práce na částečný úvazek je stále ještě velmi vzácná, už teď víme, že využívání práce z domova se jak u mužů tak žen po pandemii koronaviru téměř zdvojnásobilo,“ informuje Bičáková. Zda tato alternativa přispěje k dřívějšímu návratu matek na trh práce, ještě podle expertky není jasné.

A stále nejsou do péče o děti dostatečně zapojeni otcové. Ženy bývají alergické na termín „hlídání“, čímž lidé často označují čas, kdy je s dítětem pouze jeho otec. „Proboha, je to jeho rodič, nehlídá ho,“ konstatuje Kateřina a dodává, že je v jejím okolí bohužel stále mnoho žen, pro které je tabu požádat partnera, aby se o své dítě častěji staral a ony se mohly věnovat samy sobě.

Máma pracuje, celá rodina je šťastná

Také podle Bičákové by větší zapojení otců v každém případě pomohlo. Ženy by se mohly dříve vracet na trh práce, přinejmenším na částečný úvazek.

„Umožnilo by jim to nepřerušit svoji práci na tak dlouho, udržet si se svým zaměstnáním alespoň nějakou vazbu, sledovat změny v jejich profesi dané technologickým vývojem a podobně. Díky tomu by měly větší šanci vracet se na stejné pozice jako před mateřstvím a pokračovat v kariérním postupu,“ konstatuje expertka.

„Na schůzky se připojuji při procházkách“ S extrémním přístupem k návratu do práce se redakci iDNES.cz svěřila Radka. Ta nastoupila do práce hned po šestinedělí, z klasického „full-time“ přešla do režimu spolupráce na IČO na kratší úvazek. „Babičky máme daleko, profesionálního hlídání jsme zatím také nevyužili, zvládáme to s manželem sami, a to i díky tomu, že můj úvazek je hodně flexibilní – tedy nikdo na mě netlačí, že musím pracovat přesně ‚od-do‘, důležité jsou výsledky práce mé a mého týmu,“ říká Radka, která pracuje jako vedoucí marketingu v carsharingové firmě. Z pracovního života ani kolektivu tedy vlastně skoro nevypadla, většina komunikace ve firmě je stejně online. Těžší je to podle ženy hlavně v plánování schůzek, protože režim malého syna se neustále mění. Změnou je pro Radku vlastně jen místo, odkud pracovní hovory absolvuje. „Často se připojuji na procházce s kočárem,“ vysvětluje Radka. Zaměstnavatelé by si z takového přístupu měli podle Radky brát příklad. Základem všeho je podle ženy důvěra a zodpovědný přístup obou stran. „Je osvěžující vidět, že ‚flexibilní práce‘ a ‚home office‘ nejsou jen prázdnými přísliby a frázemi, ale že se můžou stát opravdu skutečností,“ dodává Radka.

Motivy pro alespoň částečný návrat do práce mohou být různé. Kromě peněz to mohou být také různé psychologické důvody.

„Pro mnoho matek je práce důležitým aspektem jejich osobní identity a prostředkem k dosažení seberealizace. Prostřednictvím práce budují své sebevědomí a pocit, že zůstávají ve svých dalších rolích a že jsou definovány i jiným statutem, než je role matky,“ říká Pavlína Honsová, psycholožka z Vysoké školy ekonomické.

Částečný návrat do práce podle psycholožky může navíc vést k pozitivním změnám v rodinné dynamice, zvláště pokud se otcové více zapojí do rodičovství.

„Lidé, včetně matek, mají základní psychologické potřeby autonomie a kompetence. Návrat do práce může matkám pomoci uspokojit tyto potřeby tím, že jim poskytne pocit kontroly nad jejich životem a příležitosti k rozvoji profesních dovedností,“ dodává Honsová.

Ženám může pomoci rekvalifikace

S problémy způsobenými dlouhým návratem po narození dítěte mohou ženám kromě většího zapojení otců do výchovy pomoci také rekvalifikační kurzy. Podle nejnovějších dat zveřejněných Úřadem práce zájem o ně postupně narůstá. Nějakou formu profesního vzdělávání nebo přímo rekvalifikaci v minulém roce absolvovalo okolo 40 procent zaměstnanců.

Silnou skupinu mezi zájemci o rekvalifikace pak tvoří také ženy, které se plánují vrátit na trh práce po mateřské dovolené. S rekvalifikací, například na nějaký obor v IT, kde bývá možnost částečných úvazků či práce z domova častější, by měly podle personálních agentur mimo jiné možnost lépe skloubit práci a péči o potomka.

„Ženy si po delší době strávené doma s dětmi chtějí obnovit své dovednosti, aby byly pro trh práce zajímavé. Často se také během mateřské dovolené rozhodnou změnit obor, protože jejich původní zaměření neumožňovalo dostatečnou flexibilitu, aby mohly práci skloubit s péčí o děti a rodinu,“ vysvětluje Jitka Kouba, marketingová ředitelka Grafton Recruitment.

Zvýšený zájem je podle Kamila Mahovského, ředitele personálně-poradenské společnosti mBlue, způsoben skutečností, že kromě klasických rekvalifikací Úřad práce nově od letoška nabízí i kurzy vzdělávací.

„Pro tento typ kurzu není potřeba být evidován na Úřadu práce jako nezaměstnaný a kurzy bývají často pohodlně online. Jejich nabídka je široká, vzdělávat se lze v mnoha oborech a finanční spoluúčast je relativně nízká,“ přibližuje Mahovský.