Žena jí pouze sýry a brambory, projedla se k morbidní obezitě

Osmadvacetiletá Kelly se o svých problémech rozpovídala v pořadu Onlyhuman. Tam také poprvé viděla, jak obrovské množství brambor a sýru spořádá za pouhé čtyři měsíce. Sama byla z množství jídla šokovaná.

„Vím, že je to špatně, ale až teď mi opravdu došlo, jak závažné to je. Když vidím tu kupu brambor, je mi úplně zle. Klepu se. Je to otřesné,“ okomentovala kopu brambor a sýra, kterou před ní v pořadu vysypali.

Jako malá holka byla v jídle velmi vybíravá a nakonec skončila pouze u sýra a brambor. K ostatním potravinám má odpor a má strach vyzkoušet něco jiného. Od lékařů si vyslechla mnoho diagnóz. Má například lachanofobii – strach z pozření zeleniny. Nedovede si představit, že by ochutnala okurku nebo rajčata. S ohledem na její zdravotní stavy by to ale bylo vhodné.

„Má akutní nedostatek velké škály vitamínů i minerálů, nekonzumuje žádné tělu prospěšné tuky. Její tělo je v neustálém deficitu a je obalené tukem. Trpí i vnitřní orgány a hrozí mrtvice, infarkt, cukrovka a jiné problémy,“ uvedl lékař, který je se zdravotním stavem ženy obeznámen. Kelly má také vysoký krevní tlak i cholesterol.

Žena není schopná dělat běžné věci, jako jsou delší procházky nebo výlety. Vše jí činí potíže, protože se zadýchává a nemá energii. Má přes sto sedmdesát kilogramů a kvůli hmotnosti trpí i klouby a kosti. „Když mi řekli, že je každé další sousto brambor a sýru pomyslným hřebíčkem do mé rakve, něco se ve mně hnulo. Vím, že to bude dlouhá a těžká cesta, ale musím to pro sebe udělat a něco změnit,“ doplnila.