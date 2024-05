Žena zhubla čtyřiačtyřicet kilo kvůli nepříjemnému zážitku v letadle

Čtyřicetiletá žena vážila 114 kilogramů, když se rozhodla pro změnu. Jako první vynechala jídlo z rychlého občerstvení a donášku jídla do domu. Místo toho začala sama vařit a během „postávání“ u sporáku začala cvičit. Dělala výpady, dřepy a místo oblíbeného popíjení vína u toho usrkávala vodu.

„Změnu jsem začala pociťovat po pár týdnech, kdy jsem přidala do svého života i pravidelnou rychlou chůzi. Na oblečení bylo znát, že jdou kila dolů,“ uvedla.

To ovšem k dalšímu shazování váhy nestačilo, takže přidala i zdravé stravování a běh. Později začala cvičit i ve fitness centru pod dohledem. „Lidé mi teď říkají, že vypadám jako moje dcera. A to mi lichotí. Je to velká změna oproti tomu, co jsem zažívala ještě před čtrnácti měsíci,“ pokračovala pro Daily Star. To se na dovolené v Itálii ještě odmítala obléknout do dvoudílných plavek a nekomfortně se cítila i v těch jednodílných.

Adele si pochvaluje, že nyní může provozovat aktivity, o kterých si dříve mohla nechat zdát. Nemohla s dětmi na výlety, neměla sílu ani na práci na zahradě a sporty pro ni byly tabu. Dnes si to vše s rodinou užívá a věří, že ještě není se shazováním kil a formováním postavy u konce.

„Všechno je to pro mě nové. A překvapilo mě, kolik jídla teď jím. Dříve jsem nesnídala, pak jsem si dala oběd a pak jen svačinu a večeři pozdě v noci. Mezi tím nic. Nyní si dávám i malé zdravé svačinky, nehladovím a cítím se mnohem lépe,“ doplnila.