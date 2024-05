Vybírání popelnic a swingers párty. Vyměněná manželka šokovala svými koníčky

Eva (46) je na mateřské dovolené. Dočasnou partnerku šokovala svými zálibami.

První rodina žije v malém pronajatém bytě v Hradci Králové. Sarah (26) je na mateřské dovolené. Její partnerka Adéla (32), která si nechá říkat Áďa, pracuje jako uklízečka. Spolu vychovávají syna Liama (1).

Obě ženy tvoří pár s jednou malou přestávkou už devět let. Právě v této krátké epizodě Sarah počala Liama. Rodinu přihlásila do Výměny právě ona a pro svou partnerku si vysnila špindíru: „Chci, aby přišla nějaká paní, která neuklízí, nevaří a nesprchuje se. Protože Áďa vidí, že já tady lítám s hadrem, naštvaná, a vadí jí to. Chci jí ukázat, že takhle se v normálních rodinách žije. Že je tady čisto.“

Sex s ženou? Nevyhovuje mi

Za Áďou přijela na deset dní Eva (46), která je na mateřské dovolené. „Vypadá příjemně, taková normální ženská,“ hodnotila Eva Áďu. Sympatie byly oboustranné.

Hned první den přišel první faux pas. Eva označila Adélu jako „taťku“. „Já nejsem taťka,“ ohradila se. „To, že jsme dvě ženy, neznamená, že jsme mamka a taťka, to vůbec. Je jedna máma a já jsem prostě Áďa.“ Eva jí sdělila, že si na pro ni netradiční rodinné vztahy musí ještě zvyknout.

„Já sice vypadám jako kluk, mám krátké vlasy a oblékám se tak, ale kalhoty u nás nosí Sarah,“ pokračovala Adéla. „Já taky nosím radši kalhoty, je to pohodlnější,“ opáčila Eva. Adéla jí musela vysvětlit, co rčení znamená. „Aha, to mě nenapadlo. Tak jsem zase o něco chytřejší,“ uchechtla se Eva.

Když kameramani večer odešli, svěřila se Eva s plánem svého partnera, který Ádě nedal spát. Její muž, který je popelář, se údajně chystá domů v krabici přinést vyhozenou zeleninu. „On jí to prý neřekne, že je to z popelnice,“ naříkala Adéla.

Při konfrontaci před kamerami však Eva zpívala jinou píseň: prý má její partner v plánu koupit bedýnku se zeleninou a předstírat, že ji našel u popelnice. „Včera říkala něco úplně jiného,“ dušovala se Adéla o samotě na balkoně. „Říkala, že do té popelnice chodí a berou z ní jídlo.“

„Onehdá jsem tam našla kytku na hrob ještě s cedulkou. Ale že bych si odtamtud brala jídlo, to ne,“ bránila se Eva a dodala: „Já pomáhám v jedné organizaci, kde za oddělanou dobu dostávám potraviny. A ty jsou z potravinové banky, takže jsou po spotřebě. Já je ještě tak dva dny po spotřebě beru.“

Víc než jídlo ji ovšem trápí finance. Především způsob, jak jí je partner přiděluje. „Já mám teď jenom rodičák a z toho poplatím všechno. A když jsem čekala na peníze na bydlení, tak ty teď už druhý měsíc nepřišly. Spoléhala jsem se na jeho peníze, ale to je každý den 200, 300, 500… A ke konci mi řekne, že mi dal celkem 22 tisíc. To mám jako z toho kapesného šetřit na nájem?“ rozčilovala se.

Přítel jí prý vyčítá, že moc utrácí, ale v platbách bývá nespolehlivý. „Třeba mi řekne, že mi poslal peníze na účet, že mi přijdou v pondělí. Ale dneska je středa a já mám na účtu 8 Kč.“ Kvůli sporům o finance už prý jednou přítele „vykopla“.

Adéla mezitím řešila jiný problém. Malý Liam si ani po několika dnech nedokázal zvyknout na náhradní maminku. Adéla vinu přičítala Evě. „Není na ty malé děti. Nikdy jsem neviděla, že by k němu třeba sama šla.“ To přiznala i samotná Eva: „U nás si hraje spíš táta. Já jsem na to vaření, uklízení, starání se o ně. Já jsem měla být chlap. Sama si i opravuju a maluju.“

S postupujícími dny se Eva dělila o další a další perličky ze své domácnosti. Vypadlo z ní třeba, že v minulosti se s přítelem účastnili swingers párty. „Ten můj dělal za barem a někdy se přidal, když to tam bylo.“

Adéla nevěděla přesně, v čem swingers párty spočívá, a tak se ujišťovala: „Takže vy tam přijdete, jsou tam různé páry a ty řekneš, že chceš támhletoho chlapa?“ Eva přitakala. „Osprchovali jsme se a začali jsme blbnout. A buď se k nám jeho přítelkyně přidala, koukala, nebo si vybrala někoho jiného.“ Při této příležitosti prý Eva zkusila i sex se ženou, příliš jí ovšem nevyhovoval.

Další den ovšem mluvila jinak. Líbilo se jí, že v dočasné domácnosti podle jejích slov „všechno funguje“. „Asi bych zkusila jít do vztahu s ženskou, protože ty mají úplně jiný přístup ke všemu,“ svěřila se. Problém by představoval akorát „nevyhovující“ sex. Adéla byla překvapená: „Paní čím dál víc překvapuje, jde už fakt do extrému.“

Mohla mi to říct do huby

Ve změně režimu Eva nic měnit nechtěla. Přála si jen, aby ji Adéla vzala na vánoční trhy. Druhá žena ovšem také měla něco na srdci. Po tom, co odešel večer štáb, jí prý Eva řekla, aby jí „vylízala pekáč“. Eva se zhrozila: „Já to myslela jako srandu!“ „Já vím, že to byl humor, ale odsaď podsaď. Na něco takového ještě nejsme přátelé.“ Eva se v soukromí rozbrečela. „Nenapadlo mě, že mi někdo vrazí kudlu do zad. Mohla mi to říct do huby, a ne tady před kamerou, aby byla zajímavá.“

Adéle s náhradní manželkou docházela trpělivost. „Peníze a sex, to je jediné, co ona v tomhle bytě řeší.“ Raději se prý před ní schovává na balkoně s krabičkou cigaret. Další den ji během obligátního cigárka na balkoně přistihla, jak při venčení psa nahlíží do popelnic. „Našla jsem zdobítko na cukroví,“ pochlubila se Eva, když přišla z procházky. „Teďka za to chtějí takové peníze, a někdo to položil jenom tak, když jsem šla vyhodit odpadky.“

Partner jí prý sbírání věcí vyčítá. „Já se za to nestydím, co bych z toho života měla, kdybych si nemohla vzít něco, co už někdo nechce,“ svěřila se. Sbírá prý starožitnosti, třeba svícny. Největší radost jí ovšem udělala cukřenka, kterou našla na břehu řeky.

Po Adélině odhalení o „pekáči“ zavládla v Hradci Králové tichá domácnost. „Jenom sedí a luští křížovky,“ práskla na náhradní manželku Adéla. „Už je toho na mě moc. Sotva se držím kvůli malému. Když vím, v čem teď Sarah žije…“ posteskla si.