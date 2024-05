Žena kvůli plastice málem přišla o zadek, infekce ho pomalu „požírala“

„Po operaci jsem udělala přesně to, co mi lékaři doporučili. Myslím, že jsem tajný lékařův sen, protože jsem opravdu velmi poslušným pacientem. Přesto se to vymklo kontrole a nastalo to, čeho jsem se nejvíc bála. Komplikace,“ uvedla pro portál Daily Star.

Několik měsíců po operaci vše probíhalo hladce. Jizvy se krásně zahojily, implantáty vypadaly dobře a už nic nenasvědčovalo tomu, že by to mělo být jinak.

„Milovala jsem své nové křivky a hýčkala jsem si své tělo. Byla jsem opravdu spokojená. Pak jsem si ale jednou všimla, že mám na zadku obrovský rudý flek. Vypadalo to jako počínající podlitina. Kdybych nevěděla, že se mi nic nestalo, myslela bych, že mě snad někdo kopl,“ pokračovala.

Kontaktovala lékaře, ten jí nasadil antibiotika a věřil, že se situace vyřeší. Po pár dnech se jí ale přitížilo. V té době byly zrovna vánoční svátky a zavřeno bylo v lékárně i na klinice, kde zákrok podstoupila. Kvůli obrovským bolestem nakonec skončila na pohotovosti, kde jí lékaři ošetřili a poslali domů. Další den musela k lékaři znovu. „Měla jsem u implantátu infekci. V zadku se mi otevřela rána, vytékal z ní hnis a provázel ho odporný zápach. Bylo to strašné. Lékaři mě varovali, že můžu přijít o veškerou tkáň na zadku,“ svěřila se.

Podle lékařů Angelu zaživa požíraly bakterie, které se dostaly do jejího těla. Obávali se otravy krve, takže ji po příjezdu na kliniku plastické chirurgie v Miami ihned převezli na operační sál. „Teď mám několik obřích jizev, které vypadají, jako kdybych v minulosti měla potyčku s rozzuřeným psem. Někdy lidem říkám, že to mám na zadku schválně. Ve skutečnosti to ale není vtipné, necítím se kvůli tomu dobře,“ dodala. Dnes lituje, že se kdy pro BBL plastiku zadku rozhodla.