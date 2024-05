Sexy dvojčata radí, jak být fit a zdravý

„Lidé se často uchylují k naprosto zbytečným a špatným řešením. Přestávají jíst steaky, protože se bojí o své zdraví. Ve skutečnosti však můžeme jíst vše a není potřeba si něco odpírat. Jde jen o množství daného jídla, které konzumujeme. Nemusíme se za každou cenu vzdávat toho, co nám chutná,“ uvedly sestry.

Podle nich je u klientů největším problémem málo energie. Spousta lidí totiž ze dne na den přejde pouze ke konzumaci salátů a zapomínají na to, že tím pádem nebudou mít kde vzít energii. Podle dvojčat jsou pak velmi unavení, není jim dobře. Tělo najednou nemá z čeho brát. Zhubnou, ale je jen otázkou času, kdy už to tělo nebude zvládat. Začnou opět jíst jako předtím a mnohdy se přejídat a tělo přebytky okamžitě začne ukládat ve formě tuku.

Každý extrém je tak nesmysl. Stejně jako přehnané cvičení. „Nehaníme rozhodně vegetariány. Je na každém z nás, co konzumujeme. Abychom byli v pořádku, je však potřeba dodávat tělu vše, co potřebuje,“ pokračovala dvojčata. Buď tedy dodat vše jinými potravinami, které potřebné látky obsahují, nebo zvolit vhodné potravinové doplňky.

„V zásadě je rovnice zdravého životního stylu jednoduchá. Pravidelný pohyb, zdravější pravidelná strava a vyjde vám z toho zdravý životní styl. Klientům radíme, aby volili pohyb, který je baví. Pro někoho je to chůze, někdo jiný raději zajde do posilovny. Ten pohyb by vám měl vydržet, proto vás musí bavit. Jinak to brzy vzdáte. A stejné je to s jídlem. Vybírejte podle chuti. Pokud nemáte rádi salát, vyberte jinou zeleninu. A hlavně se do ničeho nenuťte. Protože to dlouhodobě nikdo vydržet nedokáže,“ doplnily na svém Instagramu, kde už je sleduje téměř dvacet tisíc lidí.