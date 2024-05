Uklízí, vaří, o malého se stará. Jako by byla cikánka, chválil ve Výměně manžel

Manželé z Čáslavi jsou spolu od svých sedmnácti let. Říkají o sobě, že jsou dokonale sehraní.

První rodina nové Výměny žije v Čáslavi ve vlastním rodinném domě. Denisa (34) pracuje v sociálních službách, její partner Zdeněk (34) se živí jako destilér v lihovaru. Spolu vychovávají Zdeňka (15) a Dominika (10).

Rodina je akční a žije hlavně sportem. Tatínek Zdeněk je profesionální „strongman“ a jeho příbuzenstvo ho jezdí podporovat na závody. Hlavní slovo má ale v domácnosti Denisa. „My teď probíráme ve škole totalitní režimy a je to dost podobné. Máma rozhoduje o všem,“ vypráví její starší syn.

Děti mluví málo, manžel moc

Náhradní manželkou se Zdeňkovi stala Michaela (37), která je momentálně na mateřské. Mezi oběma zavládly sympatie. „Sympaťák, ale hodně mluví. Je takový ukecaný. Nevadí mi to, jsem na to zvyklá,“ podělila se o své dojmy Michaela. „Myslím, že si budeme rozumět,“ mínil Zdeněk.

Míša si libovala, že si odpočine, ačkoli uvařila oběd a pouklízela. Znervózňovaly ji ovšem bezpečnostní kamery na zahradě. „Zdeněk nás má pod kontrolou, všechno vidí na mobilu. Kolikrát jdu kouřit… Všechno,“ posteskla si Michaela. Nesedly jí ani Zdeňkovy dvojsmyslné vtípky: „Přijde mi, že už jsou přes čáru. Nelíbí se mi to.“

Michaela (37) je momentálně na mateřské dovolené. Ke konci Výměny už svého náhradního manžela nemohla vystát.

Nová domácnost na ni časem začala působit deprimujícím dojmem. „Oni působí tak smutně. Ani u toho oběda si moc nepopovídají. Jsou pořád v pokojích. U nás se pořád bavíme, je u nás veselo,“ zamyslela se. „Už jen ho slyším, tak mě z něho bolí hlava,“ prohlásila zase o Zdeňkovi, který se večer vrátil z práce a podle jejího názoru mluvil až moc.

To ještě nevěděla, co ji čeká. Zdeněk jí ukázal všechny vitamíny a doplňky stravy, které bere, a dokonce jí namixoval svůj „nakopávač“. Pak s ním měla jít cvičit. „Ještě rychlé kafe a cigárko, pak nepotřebuju žádný nakopávač,“ držela se svých zvyků Michaela. „Je toho docela dost, co bere za prášky. Ale je to jeho tělo,“ prohlásila.

Pak se společně vydali do posilovny, kde Míšu podle Zdeňkových slov mělo čekat „peklo“. A skutečně ji nešetřil, vyzkoušela si řadu strojů. „Dělej! Pojď, dělej!“ pobízel ji. „Já zítra nevstanu z postele,“ postěžovala si. Pak jí ukázal, co sám dovede. Zvedal 180kilovou činku a po tělocvičně nosil stodvacetikilová závaží, v každé ruce jedno.

Kdo by se mnou vydržel?

Zdeněk den před změnou režimu uvařil večeři, což se Míše zalíbilo. Přála si proto, aby vařil častěji, konkrétně obědy. „Obědy necháš na mě, i když budu po noční, jo?“ ptal se nevěřícně. „Jasně, to zvládneš,“ zněla odpověď. Zdeňkovou novou povinností se mělo stát také vytírání. Kromě toho měl držet dvě hodiny bobříka mlčení. Trestem, pokud by úkol nezvládl, mělo být třicet kliků. „Můžu jich rovnou udělat třicet?“ ptal se. Míša se smíchem přitakala.

Ačkoli byla na pohled vcelku veselá, v soukromí se opět podělila o svou frustraci z náhradního manžela. Tentokrát se jí nelíbilo, že jim nedovolil sníst sekanou, kterou uvařil na oběd, už o den dřív k večeři. „Už se tady necítím dobře a už ani nechci, nemám chuť tady vařit. Jsou tady věci, které nesmíme vzít, na všechno kouká, všechno počítá,“ poznamenala otráveně a dodala: „On mele, mele a polovina z toho není pravda. Leze mi už na nervy.“

Pořád ji trápily i kamery na zahradě. „Všechno hlídá, kdo se s kým baví, i kdy jdu s košem.“ Údajně jí také nedovolil zapínat myčku, měla vždy počkat na něj. Proto jí přišlo vhod, že měla za Denisu zaskočit v práci.

Celý den strávila jako sociální pracovnice s dětmi. „Jsem ráda, že si odpočinu od toho táty, úplně mě vysává,“ svěřila se. O to horší bylo její překvapení, když se otevřely dveře kanceláře a v nich stál Zdeněk, který se za ní přišel podívat. „Čus, matko!“ pozdravil ji a Michaela za jeho zády protočila oči v sloup. Údajně s ní v práci strávil dvě nebo tři hodiny.

„Vytáčí mě, mám ho plnou p*ču,“ nebrala si Michaela servítky v závěru Výměny. „Nevím, jestli se potřebuje pořád tak zviditelňoval, že ze sebe dělá šaška,“ komentovala Zdeňkovu potřebu si zpívat u vysávání. I on si všiml, že je náhradní manželka otrávená. „Já ji nechci na*rat. Z mé strany je to sranda,“ vysvětlil a dodal: „Já se jí vlastně nedivím. Kdo by se mnou vydržel takovou dobu? Jedině Denda.“

Ani on však nebyl s náhradní manželkou kdovíjak spokojený. „Míša tady udržuje pořádek, jaký tady byl, dvakrát uvařila a pak už jsem vařil já. Tak jsem ji včera aspoň požádal, ať povytírá nahoře, protože za celou Výměnu tam nehrábla. A už to bylo znát.“ Tolik práce jako za poslední týden údajně nikdy nedělal. „Denda by mě to ani nenechala dělat, bylo by jí to trapné.“

Po noční a posilněn šestnácti vajíčky šel Zdeněk poslední den Výměny tahat kamion. „Osm tun, s přívěsem má o pět nebo šest tun víc. Ale dneska jdeme bez přívěsu, protože jsem unavený,“ vysvětlil na úvod. „Bylo to pomalé, protože jsi mě nepodporovala. Jdeme ještě jednou a s podporou, jinak to budeš tahat ty,“ oznámil náhradní manželce po prvním pokusu, který nedopadl zcela podle jeho představ. Míša se ovšem, soudě podle výrazu, viděla spíš už doma v Ostravě.