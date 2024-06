Není špindíra, ale nedbá o sebe. Výměna manželek se točila kolem vizáže

Vojta dal náhradní manželce pěkně zabrat.

Zakládáme si na našich postavách

První účastníci žijí v nájemním bytě 2+1 v České Třebové. Eliška (33) pracuje jako servírka, její manžel Vojta (38) se živí jako seřizovač. Vychovávají děti – Kamila (12), kterého má Eliška z předchozího vztahu, společnou Rozárku (6) a dva Vojtovy syny, kteří se ovšem Výměny neúčastnili.

Rodina ve volném čase sportuje a Eliška se nadto ráda věnuje své vizáži. „Ale nejsem nějaká pipka, co by to přeháněla, ne?“ hledá se smíchem ujištění u partnera. O Vojtovi říká, že je žárlivý a bordelář.

Deset dní s Vojtou strávila Kristýna (23), která je na rodičovské dovolené. Hned první den čekala mladou ženu, která v životě strávila v zaměstnání jen pár měsíců, velká zkouška. Měla Elišku zastoupit v práci. „Mám obavy z lidí, z kolektivu. Protože jsem stydlivá a bojím se mluvit s lidma,“ přiznala.

Jejím jediným blízkým člověkem je přítel, a ten jí prý práci vymluvil. „Partner nechce, abych šla do práce, protože vydělává víc. To, co bych přinesla domů, on může mít za pár dní,“ prozradila Kristýna. Měsíčně je údajně schopný vydělat dvacet až sto tisíc hrubého. Celodenní dřina v restauraci dala vyměněné manželce zabrat: „Jsem trochu zadýchaná. Cítím, jak mi natékají nohy.“

Ani po práci si ovšem nemohla odpočinout. Vojta ji vytáhl na procházku, ze které se vyklubal výstup na sjezdovku. Kristýnino tempo bylo pomalejší, než na jaké je zvyklý. Celou cestu do kopce ztěžka dýchala. „Manželka běhá, my si zakládáme na našich postavách. Chceme vypadat dobře,“ pochlubil se mezitím Vojta.

„Kdyby moje manželka byla neaktivní, nějaký pecivál doma na gauči, tak bychom si nerozuměli,“ řekl. Kristýna ho ovšem potěšila, byť zadýchaná a neschopná slova, odmítala se otočit. „Nevzdává to, je to dobrý. Posouvá hranice,“ chválil ji.

Když byly děti ve škole a Vojta v práci, vrhla se Kristýna do uklízení. Rozpovídala se přitom o své vlastní domácnosti: „Jsme nároční na nákupy. Hodně oba dva jíme. Za jídlo dáme zhruba patnáct až dvacet tisíc měsíčně.“ Na čem dokážou naopak ušetřit, je oblečení. Ušetřené peníze pak dávají do dětí. „Není pro mě důležité se nějak oblékat, mám základní věci, to mi stačí. Nosím pořád tepláky nebo legíny. Partner mi říká, že se mu líbím taková, jaká jsem,“ prozradila Kristýna.

Kristýna (23) je na rodičovské dovolené. Ve svém mladém věku je zasloužilou matkou tří malých dcer.

Jiný názor měl ovšem Vojta, který se náhradní manželku snažil „zušlechtit“. Čtvrtý den ji vzal do fitka. „Jsem nervózní, že na mě lidi budou koukat,“ přiznala Kristýna. Naopak Vojta byl ve svém živlu. Do posilovny prý s manželkou chodí čtyřikrát i pětkrát týdně. „Nám to dodává takový pocit štěstí,“ prohlásil.

Byť je Kristýna mladá, důvod k žárlivosti nepředstavovala. „Kristýnka je strašně hodná holka. Je milá, stará se o děti, ale můj typ do života by to nebyl. Já potřebuju k sobě ženskou, která se o sebe stará, maluje se,“ svěřil se Vojta. „Bylo by dobré, kdyby na té vizáži trošku víc zamakala. Nechci říct, že je špindíra, ale nebaví ji o sebe dbát.“

Žili jsme bez elektřiny

Kristýna Vojtu ve změně režimu příjemně překvapila. Přála si totiž, aby celá rodina vyrazila na kolo. Vojta jí měl při té příležitosti předvést, jak na něm umí vyjet sjezdovku. „To je úplně bez problému, to budu rád,“ reagoval nadšeně. „Nic víc nemám, moc se mi tu líbí. Ani jsem nečekala, že se dostanu do takové super rodiny,“ zhodnotila náhradní manželka.

V soukromí se rozplakala. „Je mi to líto, protože bydlíme od sebe takovou dálku. Ráda bych se s nimi ještě sešla. Nejsem zvyklá na takové milé, fajn lidi.“ Prožila si prý složité dětství a vřelosti příliš nepoznala.

„Táta od nás odešel, když mi bylo devět let a máma neměla práci. Takže na mě pouze brala alimenty. Asi za půl roku jsme žily i bez elektřiny, takže já jsem si dětství prožila hnusný,“ vyprávěla. Alimenty činily pouze čtyři tisíce. „Denně jsme jedly jenom chleba s máslem nebo se sádlem a to bylo všechno,“ svěřila se pohnutá Kristýna.

Vojta Kristýně domlouval, aby o sebe více dbala. Jako dárek jí koupil nové oblečení.

Další den měla lepší náladu. Celá rodina vyrazila na projížďku na kole. Kristýna se opět zadýchávala, nakonec se jí ovšem podařilo dojet až pod sjezdovku. Vojta se ji podle přání ze změny režimu pokoušel vyjet, něco si však udělal s nohou.

To mu ovšem nezabránilo vytáhnout večer Kristýnu na ples ve stylu 70. a 80. let. „Jsem na takové akci úplně poprvé, jsem z toho nesvá,“ přiznala. Vojta se ji snažil zapojit, bral však přitom na stydlivou Kristýninu náturu ohledy: „Hlavně aby jí to nebylo nepříjemné, to bych nechtěl.“ „Nebere mě to, nemám ráda tanec,“ zhodnotila na závěr Kristýna.

Před koncem Výměny si Kristýna zašla ke kadeřnici a nechala si své přirozeně zrzavé vlasy nabarvit na tmavě hnědou. Vojtu pak šokovala prohlášením, že si na rozhovor mezi osmi očima hodlá vzít staré černé legíny. „Vždyť budeš jak černá vdova!“ domlouval jí. O chvíli později náhradní manželku překvapil dárkem. Pořídil jí světlé kalhoty do gumy a tričko. „To zvládnu. Není to sukně ani šaty,“ zhodnotila outfit rozpačitá Kristýna.