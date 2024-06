Měla jsem pocit, že tam všechno smrdí, stěžovala si vyměněná manželka

První rodina nové Výměny žije v řadovém domku v bavorském městě Eschenbach. Její základ tvoří Kateřina (37) a Honza (39). Manželé mají celkem devět dětí, z toho tři společné, které s nimi žijí v jedné domácnosti: Kačenku (2), Maxe (1) a Elizabeth (3 měsíce).

Na rodičovské dovolené je s dětmi Honza, Kateřina je registrovaná na úřadu práce. Přesto o rodinu pečuje ona. Manžel má na starosti hospodářství, které čítá na 150 zvířat.

Motivace k přihlášení do Výměny manželek byla tentokrát prostá: Katka si zkrátka přála účast v pořadu zažít. Manželé si také jednohlasně stěžují, že jsou z práce okolo domu a dětí unavení. Katka si proto slibuje, že si během Výměny odpočine.

Tereza (31) se živí jako prodavačka, má ráda čisto a bojí se psů. Pobyt v domácnosti s velkými psy, věčně kálejícími v domě, pro ni byl výzvou.

K Čechům tu mají odpor

Povinnosti za ni na deset dnů přebrala Tereza (31), která se živí jako prodavačka. Tu v novém domově přivítali nejen Honza a tři nejmladší děti, ale také již dospělý Daniel, kterého má Kateřina z předchozího vztahu.

Tereza se bojí psů, a proto jí dva velcí kavkazští pastevečtí psi, které má druhá rodina, naháněli hrůzu. Nebyla to zdaleka jediná zvířata, se kterými se měla seznámit. Další ráno jí Honza ukázal hospodářství, které mají asi půl kilometru od domu. „Pětatřicet slepic, sedm velkých kachen a sedm malých,“ vypočítával náhradní manžel. Kromě toho chovají krůty a králíky.

Starost o tři malé děti dávala Terce zabrat. „Jsem zpocená jako prase,“ přiznala, když je měla vypravit ven. Na starost měla zpočátku všechny tři, protože dvouletá Kačenka po návratu ze školky zvracela a musela zůstat doma. „Nějaké nudle s omáčkou nám zvracela. Je fakt hezké, že dítě zvrací z jejich jídla a řeknou ti, že má automaticky zůstat doma. Tak budeme koukat na pohádky,“ zlobil se Honza. Jeden ze psů se navíc vyčůral doma místo venku.

Honza Tereze přiblížil některé německé zvyklosti, které v Česku neznáme. Třeba na výpomoc s dětmi hrazenou státem, výpomoc s úklidem v případě rizikového těhotenství či kontroly odpadků, zdali všichni správně třídí. Rozhovořil se i o přístupu k dětem: „Nesmíš křičet na děti, nesmíš je bít, všechno je to týrání. Učitelky ani nechtějí po dětech, aby si po sobě uklízely hračky. Kde s tím praštěj, tam to nechaj.“ Rodina se prý drží české výchovy, ale děti nebije.

Honza se podělil také o informace týkající se rodičovských příspěvků a platů obecně. „Rodičovská je 67 procent platu, takže se vyplatí jít na rodičovskou tomu, kdo vydělává více,“ vysvětloval. Tereza si pak spočítala, že i ta nejhůře placená zaměstnání jsou v Německu ohodnocena asi 60 tisíc korunami. „Němci Čechy berou de facto špatně, využívají je akorát na tu práci, protože ví, že Čech umí makat. Ale když tě slyší mluvit česky, tak k tobě mají takový odpor,“ popisoval dále Honza.

Terce v průběhu Výměny práce jenom přibývalo. Fenka Konny začala hárat, a tak musela náhradní manželka téměř neustále lítat s hadrem. „Všechno je od krve. Chtěla bych Honzu poprosit, jestli by nemohla být na chodbě. Že bych uklízela jen jednu malou místnost,“ rozhodla se nakonec.

Honza se mezitím staral o děti, i když dost nezvyklým způsobem. Přebaloval je v gumových rukavicích a respirátoru. „Dělá se mi z toho špatně,“ vysvětlil. V noci spal s dětmi on, protože se Tereza bála syndromu náhlého úmrtí. Na něco takového ovšem není zvyklý. I když je na rodičovské dovolené, v noci k dětem vstává Katka. Postupem času byl tak čím dál unavenější.

Pět hodin ji vůbec nezajímají děti

Proto bylo Terčiným prvním přáním ve změně režimu, aby si odpočinul. „Jsi výrazně unavený,“ vysvětlila. Na oplátku si však od Honzy přála upéct králíka a mít půl dne jen sama pro sebe.

Druhá polovina Výměny začala Honzovým odpočinkem. Tereza toho možná brzy litovala, opět totiž musela běhat kolem psů, kteří tentokrát doma nechali hromádku exkrementů. „Já jsem vstávala ve čtvrt na pět a už mám všechno vyprané, běží mi sušička, mám uvařeno…“ vypočítávala Tereza. „Ale nevím, jestli bych tady pořád chtěla dělat takového otroka,“ zamyslela se.

Kromě pečeného králíka dostala Terka i jednoho živého, jako mazlíčka pro dceru. Vybrala si šedého Ferdu. Po příchodu ze zahrady je přivítala další hovínka od psů. Tentokrát je uklízel Honza, zatímco Terka se starala o přebalování dětí.

Další den čekalo Terku zasloužené volno. Opět vstala brzy ráno, uvařila a obstarala děti. „Tajně doufám, že taťka není naštvaný, protože jsem se o všechno postarala,“ přemýšlela při procházce po městě. „Odjet si a ani tady neuklidit a vypadnout, to je šílené. To se mi moc nelíbí. Kačka by takhle neodešla,“ hudroval mezitím doma Honza. „Přijde mi to urážející. Pět hodin ji vůbec nezajímají děti. Pro mě je to konečná.“

Když se Terka vrátila, nic jí neřekl, nespokojenost ale dával najevo chladným chováním. „Dal mi to teda sežrat pěkně. Jako bych něco provedla,“ postěžovala si náhradní manželka.

Honza s ní nekomunikoval ani v dalších dnech. „Jsem unavený,“ vysvětlil svou nevrlost. „Já jsem vstávala ve čtyři a ty o půl deváté,“ poukázala náhradní manželka. „Ano, ale šel jsem spát o půl čtvrté,“ opáčil.

Mezi oběma se nakonec rozhořel spor o Terčiny včerejší nákupy. „Kačka by tohle neudělala. U ní jsou na prvním místě děti,“ vyčítal jí Honza. „Vždyť jsi mi říkal, že můžu. Fakt mě to od tebe mrzí. Sálá z tebe strašná negativita,“ reagovala Terka. Honza jí vyčetl také to, že kvůli péči o děti nemohl vyvenčit psy. Podle něj byli pět hodin zavření doma.

Terka proto závěr Výměny přivítala: „Přijdu si tady opravdu jako služka. Honza říká, že včera psi nebyli pět hodin venku. Bude půl jedenácté a je to přesně dvanáct a půl hodiny, co nebyli venku.“ Na závěr jí sežrali maso, které měla připravené do polévky, a na schodech opět nechali hromádku.