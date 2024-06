Identická dvojčata si vzala identická dvojčata, díky festivalu dvojčat

„Žijeme ve velkém domě pod jednou střechou. Je to náš sen, protože jsme si něco takového přály od malička. Máme ale určitá pravidla, aby nevznikaly větší konflikty. Když se hádám já a sestra, naši manželé nikdy nezasahují. Když se hádají oni dva, hledíme si zase svého my. Jsou to vždy věci, které se týkají jen těch dvou, takže se do toho nepleteme,“ uvedly ženy v rozhovoru pro magazín People.

Oba páry si moc přály, aby se jim narodil potomek ve stejnou dobu. A to se jim nakonec i podařilo. Děti sice nepřišly na svět ve stejný den, ale jen pár týdnů od sebe. „Máme syny a podle genetiky jsou to vlastně bratři. Narodily se kousek od sebe. Jsou si velmi blízcí stejně jako my. Máme radost, že mohou vyrůstat spolu. Mají skvělý vztah. Opravdu jsme vděční za to, že nám to všechno tak hezky funguje,“ pokračovaly páry.

Z manželství měla dvojčata zprvu obavy. Lidé jim prý často opakovali, že na manželství je třeba pracovat a je to tvrdá práce pro každý den. „Zjistili jsme, že je to nesmysl. Ve skutečnosti jsme mnohem šťastnější. Našli jsme spřízněné duše. Žijeme přesně to, co jsme si vysnili,“ doplnili.

Pro veřejnost je jejich soužití bizarní a kamkoli vkročí, jsou ihned kvůli svému vzezření středem pozornosti. Lidé se smějí, že měli obavy, zda nevidí dvojitě. „Hodně často se nám stává, že za námi někdo přijde a oddychne si, když si nás osahá. Mají pocit, že mají vidiny,“ dodaly páry se smíchem.