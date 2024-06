Tajím před manželem, že vydělávám víc. Nechci ublížit jeho egu, říká Anna

Příběh Anny Je mi trapné mu to říct

Možná jsem trochu konzervativního ražení, ale vždy jsem žila v představě, že muži jsou ti, kteří nosí z práce peníze. Přišlo mi to tak v pořádku, protože jsem doma u rodičů viděla, že to klape.

Táta byl horník, takže to nejspíš bylo trošku extrémní, opravdu tvrdě dřel, ale nebyl z těch, co by výplatu rozfofrovali hned cestou z šichty s kumpány v hospodě... To vůbec, mamince, která byla v domácnosti, všechno odevzdal a ona vedla kasu.

Ticho na obou frontách? Dříve bylo zcela nemyslitelné, aby žena vydělávala a muž se staral doma o děti. Dnes je už situace jiná, uvolněnější a otevřenější, ale mužské ego něco takového často těžce snáší. Jak dokládají odborníci na partnerské vztahy, pohybuje se mezi námi celá řada žen, jimž vrozené nastavení nedovolí partnerům připomínat, že vydělávají méně. Naopak v nich ještě povzbuzují pocit důležitosti a vymýšlejí jim umělé funkce ve svých firmách. Jinak řečeno, lepší je o penězích moc nemluvit, protože, jak mnoho mužů potvrzuje, jim samotným by to až tak nevadilo, jenže společnost to vidí jinak, a to i ve 21. století. Nejdůležitější tedy je, aby byli oba partneři spokojeni a model, který si nastavili, jim vyhovoval – oběma.

Tenhle model fungování domova se mi zkrátka zaryl do paměti a vždy jsem věřila, že to tak budu mít i já, už jenom proto, že neoficiální hlavou rodiny byla vždy máma, jen se uměla tvářit a chovat tak, že tohle privilegium náleží tatínkovi.

Vdávala jsem se před pětadvaceti lety, a to za muže, na kterého popis mačo perfektně seděl. Někdo by hned bral nohy na ramena, ale já si říkala, že je to fajn, že někdo takový mě určitě zajistí, jak se sluší a patří.

A ono to tak i bylo, i když tedy mateřská jen s manželovým platem nebyla rozhodně snadná. Pořád jsem škudlila a počítala, pevně jsem doufala, že později snad bude lépe. Když jsem nastoupila do zaměstnání, finanční situace doma se rapidně zlepšila. Ale to byl jenom začátek.

Pár let to sice trvalo, ale poté, co několik lidí docenilo mé schopnosti, se mi částka na výplatní pásce začala zvyšovat. Zahřálo mě to u srdíčka, to ano, ale doma jsem se tím nikdy nechlubila. Bylo by mi trapné vyzdvihovat, kolik vydělávám. A nechtěla jsem ranit jeho ego.

Roky ubíhaly a došlo to do fáze, kdy jsem dnes schopna přinést domů jednou tolik, co manžel. Za celou tu dobu jsem ale neměla odvahu mu to říct. Myslí si, že vydělávám stejně jako před lety a že on je ten, na kom naše domácnost vždy stála a bude stát.

Vím, jsem asi divná a nepoctivá, ale na mou obranu, peníze pečlivě schraňuju, spořím nám a hlavně dětem. V budoucnu to třeba syn a dcera docení. Od muže bych se něčeho takového asi nedočkala, znám ho dobře a vím, že by to nerozdýchal. Má podobné názory na svět jako já, tohle se na jeho mačo planetě nenosí.

Já se za tohle vše svým způsobem stydím. Ten obrázek maminky, která kraluje vařečkou, a tatínka, co klade bankovky na stůl, mám totiž pořád před očima, stejně jako maminčino drobné intrikaření. A zřejmě, jak jsem takhle vychovaná, to ani neumím dělat jinak.

Anna

