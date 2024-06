Skandál kolem morbidně obézní Miss Alabama. Co se ztratilo mezi řádky

Vlna hejtů se zintenzivnila po rozhovoru stopadesátikilové Miss s televizní stanicí WKRG. Stanice, reportér a Millikenová se stali terčem útočných komentářů na internetu, zejména na Facebooku.

Jeden z uživatelů například vyjádřil své znechucení slovy: „Podporovat a oslavovat obezitu je pro mě šílenství. Je extrémně nezdravá a toto je facka mladým dívkám, které na sobě tvrdě pracují a drží dietu, aby se staly královnami krásy. Tohle je ostuda pro stát Alabama.“

Sara reagovala na svém Instagramu: „To, co bylo řečeno na mou adresu, je opravdu odporné a nedokážu pochopit, jak si lidé mohou myslet, že je takové chování v pořádku. Jste víc než to, co lidé říkají o vašem těle. Svůj sen jsem vzdala na šest let kvůli krutým slovům jednoho člověka. Už nikdy to neudělám.“ Internetová bouře ovšem odhalila neznalost hlasitých kritiků ohledně různých amerických soutěží krásy a jejich odlišných kritérií.

Není miss jako miss

Bývalá Miss Alabama Amie Beth Shaverová přispěchala s vysvětlením. Existuje soutěž Miss USA, která klade důraz na promenádu v plavkách a Miss America, která plavky vynechává a soustředí se na talentovou show a prezentaci fyzické kondice. A Sara Millikenová zvítězila v soutěži National American Miss, o které Shaverová řekla, že o ní nikdy nikdo neslyšel a ona ani neví, o čem vlastně je.

Soutěž klade oproti dvěma zmíněným důraz především na komunikační schopnosti a sebevědomí kandidátek. V podstatě hledá „americkou dívku dneška.“ Ve světle toho, že 42 % dospělých Američanů je obézních, není vítězství Sary Millikenové vlastně ničím překvapivým.

Pořadatelé National American Miss (NAM) vydali po internetové bouři prohlášení, ve kterém veřejnosti připomněli, že ne všechny soutěže jsou o tomtéž a že jejich cílem je podporovat ženy, aby šly za svými sny. „Rovnátka, brýle, kožní problémy, různá výška, váha a vzhled, to vše je součástí vaší speciální a jedinečné individuality, a právě tu chceme oslavit,“ stojí na webových stránkách soutěže.

Výsměch, ale i podpora

Sara Millikenová v této soutěži, která si klade za cíl podporovat „pozitivní sebeobraz rozvíjením vnitřní krásy“, zvítězila na třetí pokus během osmi let. Přiznala, že reakce na její korunovaci ji šokovaly, přesto jí spousty lidí z celého světa vyjadřovaly podporu a během několika hodin získala tisíce sledujících na Instagramu i Facebooku.

Stovky lidí ji také zahrnuly nabídkami všeho možného od šatů až po kosmetické produkty v hodnotě tisíců dolarů, aby jí pomohly v dalším celoamerickém kole, které Saru čeká na podzim.

Ačkoli se přes hejty dokázala přenést, Sara Millikenová zdůraznila, že pro jiné oběti kyberšikany to není tak snadné, a vyzvala lidi, aby byli laskavější. „I něco, co napíšete na klávesnici, může mít na lidi trvalý vliv,“ řekla vizážistka a modelka stanici WKRG.

Soutěže se poprvé zúčastnila ve svých 15 letech, kdy si „zoufale přála vyhrát“, ale vůbec se neumístila. Totéž se opakovalo o rok později. „Několik dní před soutěží mi jeden kluk řekl, že jsem příliš ošklivá. To, že jsem se neumístila, znamenalo, že měl pravdu.“ Po dalších šesti letech se odhodlala znovu. A vyhrála.

Dobrovolnice i podcasterka

Na svém profilu v soutěži uvedla, že chce být „první plus size Miss Alabama NAM, aby ukázala ostatním ženám, že mohou dosáhnout čehokoliv, co si vytyčí. „Plánuji prolomit strop v soutěžích krásy a vyšlapat cestu pro další ženy, aby mohly následovat své sny.“

Profesionální vizážistka je také moderátorkou podcastu Girls Gotta Glow, který chce podporovat sebevědomí žen. Věnuje se rozhovorům na témata pozitivního vnímání těla a psychického zdraví. Angažuje se také v dobrovolnictví a je zakladatelkou iniciativy The Buddy System, která se zaměřuje na seniory a podporuje vztahy mezi různými generacemi.