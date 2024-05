Je to nevkusné a nemravné. Náhradní manželku pobouřily akty v obýváku

Rodina žije v obci Koberovy v pronajatém domku, který se snaží vlastními silami zvelebit.

První rodina žije v obci Koberovy poblíž Turnova. Pronajímá si starší domek, který postupně opravuje. Martina (44) je v současnosti bez zaměstnání. Také její muž Honza (40) je evidován na úřadu práce. Spolu mají syna Tadeáše (5).

Rodinu do pořadu přihlásila Martina, která doufá, že desetidenní odloučení bude Honzovi ku prospěchu. „Je trochu línější. Chtěla bych, aby si začal více všímat prací, které je potřeba udělat,“ říká. Honza oponuje, že domácí práce dělá, ale tehdy, kdy chce on sám. Oba partneři mají pocit, že jejich vztah stagnuje.

Ve vězení to nebylo tak zlé

Deset dní strávila s Honzou Nikol (48), která je OSVČ. Chtěla do baráčku, ale když viděla, v jakém stavu je dům, do kterého se na deset dní stěhuje, chtělo se jí smát i brečet zároveň. „Ku*va! To se nedá,“ smála se hystericky. Byt, nábytek i prádlo jí přišlo zakouřené. Navíc ji zarazily akty Martiny na zdi obývacího pokoje.

Náhradní manžel udělal na Nikol o něco lepší dojem než domácnost. „Můj typ to není, ale snad dobrý,“ svěřila se. Honza byl nadšený. Nikol je prý přesně taková žena, jakou si představoval.

Dočasná manželka se ho hned po seznámení vyptávala na akty visící na zdi. On na nich neshledával nic špatného: „Myslím, že manželka má dobrou postavu, mně to nevadí.“

Hned druhý den se Nikol pustila do generálního úklidu a Honza ji přitom pozoroval. „Tak si někam sedni a nestůj mi za p*delí, jo?“ nevydržela jeho pohled. Nakonec se i on přidal k úklidu. „Děkuji, jsi nejlepší,“ ocenila ho náhradní manželka a potichu dodala: „Chlap musí být chválený. Pak pro ženskou udělá úplně všechno.“

Honza k Nikole nabyl rychle důvěru. Svěřil se jí s tím, že s manželkou málo komunikují. „Nebavíme se o tom, co bylo v práci nebo tak. Martina jde většinou nahoru, že se natáhne, a já jsem tady a koukám na televizi. Vadí mi, že jsem většinou sám.“ Martina došla k názoru, že druhý pár nežije spolu, ale spíš vedle sebe. „Oni si prostě jedou každý sám za sebe,“ přemýšlela nahlas.

Nikol měla na Honzu očividně dobrý vliv. Pěšky zavedl Tadeáše do školky, ačkoliv obvykle se bez auta nehne. Podařilo se jí ho také vytáhnout na výlet na rozhlednu. „Hlavně nesmíš zkolabovat, já bych tě totiž neuzvedla,“ nabádala obézního muže. Honza k rozhledně nakonec došel a výkon nahoře oslavil cigaretou.

Další den, během zdánlivě banálního rozhovoru o oblíbeném jídle, Honza mimoděk přiznal, že byl ve vězení. „Když jsem byl ve výkonu trestu, tak nám tam dávali granulovaný čaj a mně se po něm začala strašně sypat sklovina.“ „Ty jsi byl ve výkonu trestu? Jak dlouho?“ chytila se hned zajímavého tématu zvědavá náhradní manželka.

Dozvěděla se, že si Honza za mřížemi odseděl půl roku za podvod. „Neoprávněně jsem pobíral dávky na bydlení. Udala mě první žena,“ přiznal. „Šlo to, nebylo to tak hrozné, jak to každý popisuje,“ odpověděl na otázku, jaké to ve vězení bylo.

Hlavně že mají na cigarety

Nikol, byť kuřačka, si už od začátku stěžovala na zakouřené místnosti a načichlé oblečení i nábytek. Její první přání ve změně režimu tak nebylo příliš překvapivé: zákaz kouření v domě. „Není problém, budu kouřit venku před barákem,“ souhlasil ochotně Honza.

Na něj směřovalo i další přání: aby si aspoň hodinu denně hrál s malým Mikulášem. Avšak ne na oblíbené konzoli, ale s klasickými hračkami. Překvapivě to byl právě Mikuláš, který nesouhlasil: „Mě to pak nebude bavit,“ ošíval se. Posledním přáním bylo, aby Honza sundal Martininy akty ze zdi. „Mně to přijde nevkusné a nemravné,“ vysvětlovala Nikol.

Velkým tématem druhé části Výměny byl špatný zdravotní stav rodinného psa. Martina si v manuálu přála, aby jej Honza vzal na ostříhání drápků. Během toho si však veterinářka všimla, že má pes zkažené zuby a je až moc vyhublý. „Ani jednou nebyli na veterině, si myslím,“ hodnotila Nikol. Honzu pověřila, aby psovi koupil nový pelíšek a prostředek proti plísním, aby byl v čistotě jak on, tak i dítě.

Honza (40) je na úřadu práce a je silný kuřák. A to tak, že to vadilo i náhradní manželce, která je také kuřačka.

Honza se poslušně držel pravidel ze změny režimu. Hodinu si hrál se synem a pak si šel ven zakouřit. „Dřív jsem vykouřil krabičku a půl a teď, když chodím ven, tak mi ta krabička v pohodě stačí na ten den. Vykouřím jí tak tři čtvrtě. Takže v tom to je pozitivní,“ pochlubil se.

Rozbory krve z veteriny ukázaly, že pes krvácí do zažívacího traktu, buď vlivem žaludečního vředu nebo parazitů. Mohl to být také důsledek stresu. „Ten pes chce být součástí rodiny, a ne být zavřený v zimě,“ naléhala Nikol na to, aby jej pouštěli do obýváku. „My jsme si toho psa brali s tím, že je týraný. A co zažil, to nevím já ani manželka,“ prozradil Honza.

Nikol se pídila po tom, jaké mu rodina kupuje žrádlo. Zjistila, že to nejlevnější ze supermarketu. „Kdyby to mělo stát desetitisíce, tak to do oříška dávat nebudu. Kdyby to byl čistokrevný pes, tak třeba jo,“ prohlásil náhradní manžel. „Hlavně že mají na cigarety. Vykouří pomalu přes deset tisíc za měsíc,“ povzdechla si Nikol.

Jedna věc Nikol trápila víc než nemocný pes: stesk po manželovi. U vaření se rozpovídala o krizi, kterou zažili před dvěma lety. „Byly Vánoce a já jsem se dozvěděla, že poslal parfém nějaké ženské. Ale že to nic neznamená a že mu musím věřit. Samozřejmě nevěřím. Nejsem de*il.“ Honza jí domlouval. „To je stejné jako u Martiny. Proč nám nevěříte? Já jsem taky kupoval kolegyni přáníčko na padesátku a taky s ní nic nemám přece!“ „Něco jiného je přáníčko a něco jiného parfém, který stál přes litr,“ odpověděla Nikol.

Ke konci Výměny Nikol využívala každé chvíle, aby mohla být sama. „Jen sedí na zadku, funí a nic nedělá,“ postěžovala si na náhradního manžela. Zařekla se, že na svého reálného partnera nebude tolik křičet a brát ho jako samozřejmost.

Také Honza mezitím přemýšlel o své údajné lenosti. „Martina mi říká, že moc nepomáhám. Ale myslím, že když mě slušně poprosí, tak jí vždycky vyjdu vstříc. Je to o komunikaci.“