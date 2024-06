Kvůli vzácnému onemocnění ženě extrémně rostla ňadra, pomohla plastika

Už ve dvanácti letech měla Rochelle poprsí velikosti šest. Ňadra jí začala výrazně růst v deseti letech. Děti se jí smály a šikanovaly ji. Kvůli obřímu poprsí nechtěla chodit do školy a uzavírala se do sebe. Myslela si, že až pomine puberta, ňadra růst přestanou. Ve skutečnosti se každý rok o něco zvětšila.

„Když jsem chodila do školy, hodně si ke mně dovolovali. Děti do mě strkaly, nadávaly mi, bylo to velmi náročné období. Byla jsem jiná a to mnohé rozčilovalo. Spolužáci se mi posmívali,“ svěřila se.

Lehké to neměla ani v dospělosti, když vyrazila někam za zábavou. Opilí muži se po ní sápali, sahali na ňadra a pokřikovali vulgarismy. Nosila kvůli tomu pak volnější oblečení a měla pocit, že mužům nemůže věřit. Vyhýbala se tedy i vztahům.

Lékaři jí sdělili, že jediným řešením je operace, během které se ňadra výrazně zmenší a zmírní se její problémy jako bolest zad. „Po operaci se cítím jako úplně nový člověk. Jsem znovuzrozená. Dokonce chodím běhat a necítím žádnou bolest. Lidé už si mě na ulici nevšímají. Žije se mi mnohem snáze,“ doplnila. Podle lékařů se ňadra pravděpodobně ještě zvětšovat budou. Ne však do tak obřích rozměrů. Ženě nasadili i preventivní hormonální léčbu a věří, že už vše bude dál bez problémů.