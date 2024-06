S vyžíráním dobrot je konec, říká David. Za čtyři měsíce shodil 13 kilo

„Kromě fotbalu mě bavily i tenis nebo jízda na kole. Sport ke mně jednoduše patřil, ale život člověka leckdy překvapí a musí se s tím srovnat. Několikrát mi operovali kotník a už to nebylo ono. Moje přibírání na váze naopak nebralo konce, najednou jsem vážil sto šest kilo.“

„Stačil mi pohled na fotky z dovolené. Já byl, jak se říká ve filmu Účastníci zájezdu, jak ten vorvaň vyvržený na pláž. Impulz začít s touhle hmotností něco dělat ale přišel z Facebooku. Byla jím reklama lákající na zhubnutí pod dohledem specialistů,“ vzpomíná David, který výzvu uposlechl a za pár týdnů se ocitl v poradně u Aleše Havlíka.

Pár triků Nepolevte: Pokud si svou novou hmotnost chcete udržet taky do budoucna, musíte vytrvat u návyků, které vám ji pomohly snížit. Snídejte: Předejdete tím vlčímu hladu i pozdější chuti na nezdravá jídla.

Dva litry kofoly za noc

„Hned po první konzultaci mi došlo, že přesně tohle je cesta pro mě. Můj životní styl se brzy změnil od A až do Z. Dříve jsem v noci vyžíral ‚bílou milenku‘, jak se říká ledničce. A nešlo jen o jídlo, za noc klidně padly dva litry kofoly.“

„Pan Havlík mě ale naučil jíst pětkrát denně v malých dávkách, a tyhle noční dýchánky tak vzaly za své. Další pozitivní věcí bylo, že se mi do života vrátil pohyb, bez něhož by veškeré mé snažení ztrácelo smysl,“ pokyvuje David.

Kuchyně mámy a babičky

„Začal jsem zase pravidelně hrát tenis, plavat a k tomu jsem vyrážel na časté procházky do lesa s naším pejskem. Protože mi váha šla a pořád jde pomalu dolů, jsou pro mě všechny aktivity mnohem jednodušší,“ pochvaluje si cílevědomý muž narozený ve znamení Střelce, který má v novém životním stylu oporu i v celé rodině, včetně přítelkyně a své sestry.

„Se sestrou jsme oba nejprve vyrůstali v severních Čechách v okresním městě Děčín, ale záhy se naše rodina přestěhovala do malebného městečka Bělá pod Bezdězem nedaleko kouzelného Máchova jezera. Bylo to fajn dětství, hrál jsem tam za místní fotbalový klub. Nebylo dne, abych neběhal po škole venku s kamarády nebo nebyl na tréninku.“

„Léto patřilo koupání na zdejším koupališti, letním táborům a taky prázdninám u babičky a dědy. A jídlo? Miloval jsem omáčky, hlavně guláš a svíčkovou. Kuchyně mé maminky i babičky mi dodneška voní úplně stejně, maminka totiž spoustu receptů převzala právě od ní,“ vyznává se David, který v mládí neměl s nadváhou vůbec žádný problém.

Společné cesty do přírody

Ale nemá ho už ani dnes... V současné době je zase štíhlý a žije se svou přítelkyní, s níž vychovává její dceru Sofii z předešlého vztahu.

„Poznali jsme se na pracovišti. Vážím si na ní toho, že mě vždycky brala takového, jaký jsem. Občas mi sice vyčetla, že ‚vyžírám‘ dobroty, ale to bylo spíš takové špičkování. No, a teď má smůlu, protože s vyžíráním je konec. Zato jsem musel, ač mě to popravdě moc nebaví, začít nakupovat nové oblečení. Všechno mi je totiž velké. Stejně ale nejraději nosím tričko a tepláky, což je na výpravy s pejskem a přítelkyní do přírody ideální kombinace,“ konstatuje vesele David a dodává, že volné dny nejraději tráví na chalupě.

Fotbal, výlety i grilovačka

„Venkovský život mě opravdu baví. Jako bývalý hráč fotbalu samozřejmě s chutí zajdu na pořádný vesnický fotbálek. S rodinou taky často chodíváme na výlety po okolí.“

„Po takové túře ovšem pokaždé pěkně vyhládne. To si pak rozpálíme gril a ugrilujeme maso, zeleninu nebo sýry a k tomu si dáme i trochu toho alkoholu. Léto mám prostě rád,“ dodává David.